Ana Hickmann diz que está solteira, mas admite que Edu Guedes é 'gatinho'

Ana Hickmann, 42, afirmou que está solteira e negou que tenha envolvimento amoroso com Edu Guedes, 49, de quem ela é amiga, mas admitiu que o apresentador é "gatinho".

O que aconteceu

Alexandre Correa, ex-marido de Ana, a acusou de se relacionar com Edu desde antes do fim do casamento entre eles, em novembro de 2023. Agora, durante participação no podcast Inteligência Ltda, a apresentadora negou qualquer relação amorosa com Guedes, mas disse estar atenta à "comoção" do público por um namoro entre os dois.

"Tô solteira, não estou namorando... Mas [ele, Edu, é] gatinho, também está solteiro... Estou vendo essa comoção toda [para uma relação entre a gente]... [Podem deixar que] se um dia eu não estiver mais solteira, eu conto. Primeiro quero resolver os problemas que tenho", declarou.

Hickmann ressaltou que ela e Guedes são amigos há anos, desde quando trabalharam juntos no "Hoje em Dia" (Record). "Somos muito amigos há 20 anos, trabalhamos juntos e dali nasceu uma grande amizade. A vida nos trouxe diferentes situações, que a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos [a nos falar] de novo e o que aconteceu comigo [a agressão sofrida que resultou na separação] foi um momento que nos trouxe a amizade de volta, não só o Edu, mas o próprio Britto [Jr] e outras pessoas".

Apresentadora negou veementemente que tenha traído Correa. "Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que traí? Nunca! Se já fui traída, também não sei".

Entenda o caso

Alexandre Correa acusou Ana Hickmann diz ter "um romance" com Edu Guedes, anterior a 11 de novembro, quando o casamento deles chegou ao fim, após o empresário agredir a apresentadora. "Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso, e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse", diz o empresário.

Hickmann e Guedes se manifestaram e ambos negaram haver relação amorosa entre eles. Posteriormente, Edu protocolou uma queixa-crime contra Correa por difamação.