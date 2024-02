Alane x Fernanda: Público do UOL sugere de que lado está na treta

Alane e Fernanda tiveram uma das maiores discussões do BBB 24 (Globo) nesta quarta-feira (31). Veja de que lado o público está, conforme a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Para o público do UOL, Fernanda tem razão na discussão com Alane. A sister do Quarto Gnomo recebeu 61,91% de votos a seu favor.

A bailarina do Quarto Fada não foi apontada como quem teve a razão na treta, contabilizando 38,09% dos votos.

O que aconteceu

A treta entre Fernanda e Alane começou quando a niteroiense reclamou sobre a fala ao vivo da adversária no Sincerão: "Quem pediu perdão pra você? Não houve pauta para um perdão", disse.

Alane respondeu: "Eu falei: 'Eu te perdoo, mesmo sem você ter me pedido'. Se você acha que foi cena, desculpa. Não foi cena. Não é nem desculpa, sou eu, é meu jeito. Se tu não te arrepende de ter mentido para uma pessoa, é um problema teu". O que Fernanda rebateu que não precisava "vestir roupinha bonitinha de fru-fru".

A bailarina insistiu perguntando se a rival estava incomodada, que negou e pulou imitando Alane quando levanta a perna. A sister do Quarto Fada, então, ironizou: "Dá para levantar mais, se você alongar todos os dias". A confeiteira, que está no Quarto Gnomo, disparou em seguida: "Tu quer carregar mais [peso] também? Está meio molenguinha aí. Está precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua".

Com isso, a discussão aumentou e foi para o jardim, com gritos e ofensas. No meio da gritaria, Fernanda disse para a sister "entupir o vaso". Na segunda semana de programa, Alane pediu a ajuda dos confinados para desentupir o vaso que havia entupido.

