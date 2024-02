Adeus, 'chicken or pasta': Latam agora serve porco de ex-'Mestre do Sabor'

Do UOL

A famigerada "comida de avião", felizmente, já não é a mesma. Seguindo uma tendência mundial de menus cada vez mais elaborados, as companhias aéreas brasileiras ou com voos para cá estão levando para os ares o que há de melhor na gastronomia nacional, com nomes como Claude Troigros e Rodrigo Oliveira entre os chefs que assinam menus.

Na Latam, a proposta desde fevereiro do ano passado é convocar, a cada três meses, grandes nomes femininos para elaborarem receitas que representem as diferentes regiões do país no programa Sabor à Brasileira.

Porco Catarina Imagem: Black Bird Produtora

Já foram representados pratos da região Nordeste (Baião de Dois ao Mar, da chef Nara Amaral), Sudeste (Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz), Norte (Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik) e Centro-Oeste (Pintado Pantaneiro, da chef Ariani Malouf).

Agora é a vez da região Sul, homenageada pela chef e ex-"Mestre do Sabor" (Globo) Janete Borges com seu Porco Catarina (porco prensado com purê de cabotiá, salada e picles de cebola roxa) que será servido tanto nas cabines Premium Business, quanto na Economy.

Janete nasceu em São José dos Campos (SP), mas hoje está radicada em Florianópolis e à frente de alguns dos melhores restaurantes de Santa Catarina.

Quem não tem planos de viagem para fora com a companhia agora não precisa passar vontade. Veja a receita completa do prato abaixo:

Porco Catarina, da chef Janete Borges

Janete Borges Imagem: Black Bird Produtora

Ingredientes

Prato:

150g de costelinha prensada

5g de picles de cebola roxa

150g de purê de cabotiá

30ml de molho de melado de cana

20g de saladinha mista de mini verdes

5ml de suco de limão

Costelinha prensada:

1 kg de costela de porco moura

100g de alho poró

250g de cebola

50g de missô

150g de saquê mirim

15g de saquê Kirin

100ml de shoyu

Sal

Pimenta preta

Modo de preparo

Tempere a costelinha com sal e pimenta preta e reserve. Bata no liquidificador todos os outros ingredientes e deixe a costelinha marinando de um dia para o outro.

Embrulhe a costela em 4 camadas de papel alumínio, coloque em um recipiente, por fora coloque o líquido da marinada e complete com caldo de frango. Deixe cozinhar em forno a 140°C por 6 horas. Ao fim do cozimento, desfie a costela, retirando o excesso de gordura e coloque numa forma quadrada. Prense bem e coloque na geladeira com o peso. Reserve o caldo.

Molho de melaço:

Caldo do cozimento restante

10% de melado de cana

50% do caldo em água filtrada.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe cozinhar por 40 minutos em fogo baixo. Coe e deixe reduzir até dar o ponto desejado.

Purê de cabotiá:

1 abóbora cabotiá madura

Metade da massa de cabotiá assada com cebola

25% da massa de cabotiá assada com manteiga

Modo de preparo

Corte a abóbora ao meio e coloque para assar até que fique bem caramelada e macia. Em uma panela, coloque a cebola para caramelizar na manteiga. Quando estiver no ponto, adicione a polpa da abóbora assada e deixe cozinhar até que fique bem incorporado. Processe com o auxílio de um mixer e corrija o sal.

Picles de cebola:

1kg de cebola roxa em pétalas

750g de vinagre de arroz

350g de açúcar refinado

40g de sal

Modo de preparo

Em uma panela coloque o vinagre, o açúcar e o sal. Deixe no fogo baixo até que o açúcar derreta por completo. Desligue o fogo e adicione a cebola. Pode colocar um pedacinho de beterraba crua para deixar a cor mais forte.

Saladinha de mini verdes:

20g de mix de verdinhos de preferência picantes

1 suco de 1 limão cravo (galego)

Modo de preparo

Higienizar bem os verdinhos e tempere com o limão pouco antes de servir.