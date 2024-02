Fãs resgatam participação de Fernanda na TV há 10 anos: 'Tão diferente'

Fãs do BBB 24 (Globo) resgataram nas redes sociais na tarde de hoje uma antiga participação de Fernanda, sister do programa, no Amor e Sexo, antigo programa comandado por Fernanda Lima.

O que aconteceu

A participação tem cerca de 10 anos.

O vídeo viralizado mostra uma participação de Fernanda no episódio exibido em dezembro de 2014.

A sister fala sobre marquinhas de sol.

De biquíni, ela responde a Fernanda que é "fissurada" em marquinhas de sol: "É uma vaidade. É muito bacana que eles (homens) contemplam a bunda. Não é uma marca. É um colosso".

Fernanda ainda dá uma "viradinha" a pedido de Fernanda Lima.

VEJA: Internautas resgatam vídeo da participação de Fernanda no programa 'Amor e Sexo', da TV Globo. #BBB24 pic.twitter.com/qu5qI8ef3w -- Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 1, 2024

