Explorar arte em São Paulo é uma das aventuras mais cool de 2024, diz lista

Se sentindo aventureiro este ano? Para quem ainda não sabe para onde ir nas próximas férias em 2024, uma lista anual da revista 'National Geographic' pode inspirar - e seu próximo destino pode estar mais próximo do que você imagina.

Isso porque entre os 20 destinos de aventura mais cool do ano, em 17º lugar, está São Paulo.

E o que o ranking entende por aventura é bem mais amplo que esportes radicais ou explorações em lugares exóticos e inóspitos.

"São Paulo, a maior cidade do Brasil, é o paraíso para os apaixonados por arte com suas inúmeras galerias, exposições e arte de rua. A joia da coroa é o Museu de Arte de São Paulo (Masp), que expõe mais de 11 mil peças de arte, do pré-Renascimento a esculturas contemporâneas. Saindo do modelo usual de exposição, o Masp expõe alguns trabalhos pendurados, permitindo que os visitantes vejam a arte por todos os ângulos."

MASP, em São Paulo Imagem: Getty Images

Segundo a revista, a lista foi elaborada a partir da opinião e experiências dos colaboradores de todo o mundo. "Esta lista também é uma celebração ao poder transformador das viagens em nós e em nossas conexões".

Busca algo mais distante de casa? Veja a lista completa da publicação:

1. Safári a cavalo no Quênia

2. Correr a maratona das Olimpíadas de Paris

3. Tour de ski por comunidades protegidas pela UNESCO na Geórgia

4. Observação de ursos no Parque Nacional de Katmai, no Alasca

5. Ir a um show de música em Quioto, no Japão

6. Navegar pelo Rio Magdalena, o maior da Colômbia

7. Road trip pela rota 66 no Novo México, nos Estados Unidos

8. Explorar arte antiga na Argélia

9. Mergulhar com tubarões na Austrália

10. Escalar um vulcão no Panamá

11. Assistir ao eclipse solar nas Cataratas do Niagara

12. Caminhar por um glaciar no Chile

13. Voltar no tempo em sítios arqueológicos de Menorca, na Espanha

14. Explorar a Escócia a bordo de um trem

15. Conhecer os sabores da Tailândia

16 . Fazer a trilha do chá no Sri Lanka

17. Passear pelos centros de arte em São Paulo

18. Fazer rafting pelas corredeiras de West Virginia, nos Estados Unidos

19. Comprar antiguidades no Vale Hudson, nos Estados Unidos

20. Dormir nas casas flutuantes de British Columbia, no Canadá