'Betinho - No Fio da Navalha': a história real da série exibida na Globo

A Globo exibiu nesta quarta-feira (31) o primeiro episódio da série "Betinho: No Fio da Navalha", disponível na íntegra no Globoplay. A produção conta a história do sociólogo Herbert José de Souza (1935 -1997), um dos nomes mais importantes na luta contra a fome no Brasil.

Quem era Betinho

Nos primeiros dias de vida, Betinho teve hemofilia, uma doença no sangue que impede a coagulação. Durante oito anos morou na penitenciária em que o pai trabalhava. O envolvimento com a política começou nos anos 1960, quando estudava sociologia na Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

O sociólogo foi uma figura importante na resistência contra a ditadura. Em 1971, partiu para o exílio e morou em diferentes países. Chegou a assessorar o presidente chileno Salvador Allende, deposto em 1973 pelo general Augusto Pinochet.

Em 1979, retornou ao Brasil graças à anistia política. Dois anos depois, fundou o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas). Um dos fundadores da campanha nacional pela reforma agrária, também advogou em prol de organizações não governamentais.

Betinho foi uma figura emblemática pela luta contra a fome no Brasil Imagem: Ação da Cidadania/Divulgação

Por conta das inúmeras transfusões de sangue no tratamento da hemofilia, Betinho testou positivo para o HIV em 1986. No ano seguinte, fundou a Abia, uma associação para lutar pelos direitos das pessoas que vivem com HIV e dos doentes com Aids.

Dois irmãos de Betinho morreram por causa da Aids no período de um ano. O sociólogo combateu o preconceito falando publicamente sobre o vírus HIV e a Aids nos meios de comunicação.

Líder do movimento Ética na Política, de 1992, Betinho teve papel importante no impeachment de Fernando Collor naquele mesmo ano. Essa iniciativa deu origem ao movimento Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, expondo de forma concreta a situação de fome e miséria no Brasil para toda a sociedade.

Em 1993, foi considerado "homem de ideias do ano" pelo Jornal do Brasil. Depois de muito lutar contra a doença e passar por diversas cirurgias, Betinho morreu em 1997, aos 61 anos, em sua casa, no bairro carioca de Botafogo.

A série "No Fio da Navalha"

Com oito episódios, a produção do Globoplay explora a vida de Betinho com um olhar para suas relações pessoais - algo pouco conhecido até então. O ator Julio Andrade vive o papel do sociólogo, Leandra Leal e Julia Shimura interpretam suas esposas, Irles Carvalho e Maria Nakano, respectivamente.

O Betinho, acima de tudo, é um ser humano que erra. Já no primeiro episódio você vê: ele deixa a família, vai viver um outro amor, é um cara que nem a gente. O herói não precisa vestir uma cueca por cima da calça pra ser herói. Esses são heróis de mentira. Quanto mais humanidade, mais herói ele é. Betinho está nesse lugar de herói , Julio Andrade.

Humberto Carrão, Ravel Andrade, Andréia Horta, Filipe Bragança, Michel Gomes, Antonio Haddad, Silvia Buarque, Elen Clarice, Mouhamed Harfouch, Pretinho da Serrinha e Ed Moraes completam o elenco de "Betinho: No Fio da Navalha".