Aos 8 anos, filho de Igor Rickli e Aline Wirley estrelará novela da Globo

Antonio, filho dos artistas Igor Rickli e Aline Wirley fará sua estreia na Globo na próxima novela das sete, "Família é Tudo".

O que aconteceu

Aos 8 anos, Antonio vai interpretar Pudim na novela que substituirá a atual "Fuzuê" na faixa das 19h. "Estamos vibrando muito pelo nosso pequeno", anunciaram os pais do garoto nas redes sociais.

O casal de famosos já antecipou que o personagem vivido por Antonio será um menino sapeca e adorável. Os pais também aproveitaram para desejar "uma trajetória feliz e sadia" para ele.

A Globo também deu as boas vindas ao ator mirim, com direito a um comentário na publicação: "Estou muito feliz de ter vocês comigo, Antonio", afirmou a mensagem do perfil da emissora.

Vários famosos também deram os parabéns e desejaram sucesso a Antonio. "Ele é muito iluminado, vai ser lindo ver tudo isso", afirmou Romulo Arantes Neto; "Isso estava escrito", disse Marcos Mion; "E ele está arrasando muito", completou Lucy Ramos, que está no elenco de "Família é Tudo"