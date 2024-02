Wanessa reclama de dormir em cama com duas sisters: 'Tem que revezar'

Nesta terça-feira (30), Wanessa Camargo reclamou que dormiu mal por dormir com outras duas pessoas na mesma cama no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, a cantora desabafou: "Eu dormi muito mal. Vou falar com as meninas amanhã, aquela p*rra de querer ficar todo mundo naquele quarto, não. As três aqui numa cama, não...".

Após apontarem que uma cama ficou vazia no cômodo, Fernanda afirmou: "A cunhatã [Isabelle] disse que tinha se oferecido para vir para cá".

Wanessa continuou reclamando: "Não, as minhas coisas estão todas guardadas lá [no Quarto Magia]. Quando tiver realmente tudo resolvido, eu trago minhas coisas todas. (...) Me dou bem com todo mundo no quarto, mas acho que todo mundo tem que ter força de vontade... e não de 'ah, quero ficar na minha cama'".

Depois, na fila do Raio-X, a famosa retomou o assunto. "Tem que todo mundo do quarto revezar, ponto. Se eu posso dormir em todos os quartos, todo mundo pode. Ninguém quer trocar de quarto. Se ninguém quiser trocar, vai revezar", salientou.

Sem citar nomes, Wanessa alfinetou duas sisters que não quiserem se mudar do quarto: "Por capricho, nenhuma das duas quis descer. Eu podia descer, mas eu não desci porque eu fiz duas vezes isso. Quando a gente fica boazinha demais, montam na gente. Aí daqui a pouco eu que estou indo para o quarto, e não. Eu também quero ficar lá, porque minhas coisas estão todas lá, eu me identifiquei com o quarto".

