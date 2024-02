Vanessa Rozan testa blush da Larissa Manoela e diz se é igual a gringo

Um produto que ficou conhecido nas redes sociais como "o blush da Larissa Manoela" é o tema do primeiro episódio do Lab da Beleza, quadro que estreia nesta terça-feira (30), nas redes sociais de Universa, sob o comando da apresentadora, pesquisadora e fundadora do Liceu de Maquiagem Vanessa Rozan.

O blush em questão é um "dupe", ou seja, uma alternativa mais barata de um produto gringo que viralizou no TikTok. Enquanto a versão internacional, da marca Pixi, pode custar até R$ 300, a opção brasileira, uma parceria entre Larissa Manoela e a marca Océane, é encontrada por R$ 35. Vanessa testa as duas cores do blush nacional — Spice Rose (mais escuro) e Storm (mais alaranjado) — para ver se parece mesmo com o original.

Antes de fazer o teste, a expert deixa uma dica para quem gosta de "dupes": não basta ter a mesma embalagem. "Dupe é assim: eu quero um produto que seja muito igual o outro. Não adianta comprar um que você passa, a embalagem é igual, mas tá superpigmentado, por exemplo."

O blush da Pixi é em formato de bastão (stick) e causa leve efeito glow, deixando a pele com uma aparência mais hidratada e cremosa. A ideia é passar o blush direto na pele e não ter que fazer muito mais do que isso.

Vanessa dá outras duas dicas para quem curte blush em bastão:

1. Quantidade depende do tom da pele. "Quanto mais a cor é intensa, menos produto você vai colocar no rosto se tiver uma pele igual a minha. Uma pele mais escura vai precisar de um produto que tenha mais coloração, pra você ver mais o resultado e ter mais contraste".

2. Não espalhe com o dedo indicador. "Quando esfumar [o blush] com dedo, não esqueça de trabalhar sempre com o dedo que você usa menos. E aí você vai trabalhar em batidinhas, empurrando o produto. Procure não arrastar, para não tirar o que tá embaixo, como base, primer, corretivo".

Assista ao vídeo no topo da matéria ou abaixo para saber se o produto foi aprovado pelo Lab da Beleza.

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.