Sensitivos? Beatriz e Davi especulam número de seguidores e acertam

Beatriz e Davi conversaram hoje (30) sobre o número de seguidores que teriam a essa altura do BBB 24 (Globo) e acabaram acertando o palpite.

O que aconteceu

Na sala do BBB, Beatriz confessou a Davi que já usava as redes sociais para divulgar seu trabalho antes e que tinha pouco mais de quatro mil seguidores antes de entrar no reality show.

"O pouco que eu entendo é de edição de vídeo. Eu tinha mil e poucos seguidores, consegui quatro mil recentemente, então eu não tenho dimensão, assim. Eu não sei nem como eu estou lá fora", disse.

Davi, então, questionou se a sister já pensou em quantos seguidores ela teria agora, e disse acreditar que ela já estava com três milhões. A sister riu e Luigi acrescentou: "Te falar, tu já tá com 100k já. 100 mil. Porque tu tem presença, fala bem, sabe se expressar bem. Isso conta muito. E a galera que tem a sua vibe vai querer ver o seu trabalho".

Beatriz já soma 3,1 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram; Davi também alcançou os 3 milhões hoje (30).

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

