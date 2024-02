Revelação sobre a carreira de Gilberto Braga chocou biógrafo

Gilberto Braga é um dos nomes mais importantes quando o assunto é autor de novelas. Em sua carreira, ele acumulou sucessos na Globo, como "Vale Tudo", "Dancin' Days", "Paraíso Tropical", e a minissérie "Anos Dourados".

Agora, três anos após a morte do autor, a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo" chega às livrarias. Escrita pelos jornalistas Artur Xexéo e Mauricio Stycer, ela é lançada pela editora Intrínseca.

A dupla de escritores, porém, não produziu o livro juntos. Xexéo morreu em 2021, vítima de um linfoma. Por isso, Stycer assumiu a autoria da obra e se baseou nas pesquisas e entrevistas já feitas pelo colega.

Em entrevista a Splash, o jornalista contou detalhes do processo de escrita do livro, do título e também revelou o que mais o chocou sobre a história de Gilberto Braga.

Uma coisa que me surpreendeu muito foi saber que, em algum momento, ele quis entrar para a Academia Brasileira de Letras.

Mauricio Stycer, em entrevista a Splash.

A surpresa é derivada de uma fala comum de Braga, que não acreditava na importância dos textos que escrevia. "Frequentemente ele estava falando sobre considerar seu trabalho como uma coisa menor. Ele falava: 'Eu só faço novela, sou só um escritor de folhetim'. Várias vezes ele fala isso, que não considerava uma coisa importante como uma peça de teatro, um filme, um romance."

Então, em 2010, o autor mudou de ideia e quis se tornar um imortal. "Até que ele quando ele resolve entrar para a Academia Brasileira de Letras, e ele publica um livro, ["Anos Rebeldes"] porque para disputar uma vaga é necessário ter publicado ao menos um livro. Ele faz uma conferência e compara o autor de novela com o de teatro. Ele finalmente fala publicamente, acho que ele acredita que não era uma coisa menor."

Gilberto Braga, no entanto, desistiu da vontade de ingressar na Academia. O motivo nunca foi revelado, mas há especulações que o autor acreditou não ter o apoio necessário.

Desculpe. Eu não sou um autor. Sou simplesmente um escritor de folhetins.

Gilberto Braga.

Mágoa da Globo?

Quando o escritor morreu, boatos apontavam que Braga tinha mágoa da Globo pelo fracasso de "Babilônia", novela de 2015. Ela enfrentou resistência logo no início, com rejeição, por exemplo, ao beijo entre as personagens de Nathalia Timberg e Fernanda Montenegro. O enredo também não ajudava e os números decepcionavam. Saiu do ar como a novela de pior audiência da história da Globo no horário das 20h/21h.

Stycer, por outro lado, discorda do rumor. O biógrafo de Braga acredita ter existido uma grande frustração por parte do autor, que ficou irritado com a reação conservadora.

Quanto às mudanças feitas pela emissora, o autor estava acostumado a lidar. "Já tinha acontecido em outras situações, também com a Globo. Eles pedem mudanças para recuperar o público, e isso é incomodo para qualquer autor, mas acontece porque é o modelo da novela, que permite. Novela é uma obra aberta, justamente porque ela sofre interferências e mudanças, a medida que está sendo escrita."

Noite de autógrafos

