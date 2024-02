Rafinha Bastos debocha de Wanessa Camargo no BBB: 'Injustiça absurda'

Nesta segunda-feira (29), Rafinha Bastos fez um novo deboche de Wanessa Camargo no BBB 24 (Globo). O comediante ironizou que a famosa estava sendo "injustiçada" no programa.

O que aconteceu

Rafinha Bastos debochou da postura de Wanessa no reality e dos ataques que recebeu por suas falas contra Davi. "O que vocês estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar", ironizou no X (antigo Twitter).

O humorista ainda brincou que o Brasil torcia pela cantora no programa. "Não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan? O Brasil está contigo", finalizou.

Os fãs também se manifestaram sobre a provocação do comediante. "Meu sonho é o Boninho te chamando para fazer um show de stand-up no BBB só para ver a cara da Wanessa", disse um. "Se vingança é um prato que se come frio, Rafinha está escolhendo um belo sushi", afirmou outra. "Você esperou anos por isso, Rafinha", indicou um terceiro.

O q vcs estão fazendo com a Wanessa é de uma injustiça absurda. Há anos venho insistindo na bondade e no caráter dessa mulher ímpar e não vou permitir que vocês destruam a reputação dela. Wan? o Brasil tá contigo! #TeamWanessa -- Rafinha Bastos (@rafinhabastos) January 29, 2024

Entenda a treta entre Wanessa Camargo e Rafinha Bastos

Em 2011, quando Wanessa estava grávida de seu primeiro filho com Marcus Buaiz, Rafinha afirmou que "comeria ela e o bebê" em um episódio do programa CQC. A cantora e o então marido entraram com um processo judicial, que resultou na condenação de Rafinha, que precisou indenizá-los no valor de R$ 150 mil.

Depois do episódio, o humorista relembrou a polêmica em outras ocasiões. Quando Wanessa e Marcus se separaram em 2022, Rafinha questionou nas redes sociais: "A pergunta que fica é: na divisão de bens, quem ficou com meu dinheiro?".

No podcast Téte a Theo, Wanessa foi confrontada com uma pergunta semelhante e afirmou que não ficou com "nenhum centavo" — e que a situação estava "muito bem resolvida". "A briga não precisava ter ido para esse caminho, porque a coisa que eu menos queria era grávida estar vivendo aquilo. Não acho o Rafinha uma pessoa ruim. Ele não vai entender que, acima do orgulho dele, tinha uma mulher grávida com muita dor", continuou a cantora.

Em seu perfil no X, Rafinha chegou a ironizar a quantidade de vezes em que relembra o episódio: "'Ahh, Rafinha, já passou, faz tempo, muda o disco'. Eu gastei uma fortuna por causa dessa piada? Eu vou fazer ela para o resto da minha vida. Abraço".

Depois do anúncio de Wanessa no BBB 24, Rafinha escreveu no perfil que era "admin do fã-clube" da cantora. "Eu não quero mais problemas para o meu lado, mas você dificulta as coisas, mundo", reforçou no X.

