Quem foi Griselda Blanco, a Madrinha da Cocaína e temida por Pablo Escobar

"Griselda" está disponível na Netflix e conta a história de Griselda Blanco, conhecida na Colômbia como Madrinha da Cocaína ou Viúva Negra. Na produção, ela é interpretada por sua conterrânea Sofia Vergara.

A produção de seis episódios começa com a frase "O único homem que temi em minha vida foi uma mulher chamada Griselda Blanco", dita por Pablo Escobar.

Sofia Vergara é a protagonista e produtora-executiva de 'Griselda', minissérie da Netflix Imagem: Divulgação/ Netflix

Quem é Griselda Blanco

Nascida em 1943, Griselda foi considerada a pioneira do crime organizado na Colômbia e recebeu o apelido de Madrinha da Cocaína e do Cartel de Medellín, entre as décadas de 1970 e 1980. Antes de Pablo Escobar, foi ela quem criou os caminhos e as rotas de escoamento de drogas via Miami — que, posteriormente, foram aproveitadas por ele.

Griselda ingressou no mundo do crime cedo. Aos 11 anos, foi responsável pelo sequestro de um garoto de um bairro nobre próximo ao seu, sendo acusada também de tê-lo matado ao não receber o dinheiro do resgate. Nessa época, já furtava carteiras e, mais tarde, para escapar de abusos sexuais do padrasto, ela fugiu de casa. Segundo relatos, começou a se prostituir, apesar de a mesma ter negado.

Casou-se três vezes, sendo acusada de encomendar a morte do segundo e executar o terceiro com as próprias mãos, por isso o apelido de Viúva Negra. Conheceu o primeiro ainda jovem, um falsificador de passaportes que ganhava dinheiro com tráfico de pessoas. Em 1964, ela foi ilegalmente para os Estados Unidos, com o marido e quatro filhos, usando passaportes falsos. Foi lá que se estabeleceu como traficante de cocaína, pois o marido, antes de morrer, a deixou em contato com o mundo do crime de Nova York. Tinha uma loja de roupas íntimas, que usava como disfarce para transportar drogas.

Indiciada em 1975 por conspiração e tráfico de drogas, ela voltou para a Colômbia antes de ser presa, mas retornou aos EUA no início dos anos 1980, quando eclodiram conflitos violentos e assassinatos com a epidemia do crime em Miami. Neste cenário, ela se estabeleceu como um grande nome do narcotráfico, e estima-se que sua rede de distribuição de drogas chegou a faturar US$ 80 milhões por mês.

A narcotraficante Griselda Blanco em foto ao ser fichada pela polícia de Miami Imagem: Reprodução

Em fevereiro de 1985, foi presa na sua casa na Califórnia pelo DEA, órgão americano de repressão e controle de drogas. Suspeita de matar dezenas de pessoas, e estar diretamente envolvida no assassinato de outras milhares, foi condenada a 50 anos de prisão, ficando encarcerada por 20.

Voltou deportada para a Colômbia em 2004. Uma vez em seu país, passou a viver discretamente.

Foi morta em 2012, aos 69 anos, em Medellín, quando saía de um açougue. Seu filho mais novo, Michael Corleone Blanco, foi o único que sobreviveu.

É uma surpresa que não tenha sido assassinada antes por fazer muitos inimigos. Ao matar tanta gente, como ela fez, é questão de tempo até que alguém te encontre e acerte as contas.

Disse à época Nelson Andreu, ex-detetive do departamento de homicídios de Miami, ao jornal Miami Herald

A série com Sofia Vergara não é a primeira produção a contar a história de Blanco. Em 2018, o telefilme "A Madrinha da Cocaína", do canal Lifetime, levantou polêmica por escolher a triz galesa Catherine Zeta-Jones para interpretar a mulher. Também houve planos de um filme estrelado por Jennifer Lopez, que nunca saiu do papel.

Um grupo de turistas visita o túmulo de Griselda Blanco. Em Medellín, os vestígios dos antigos cartéis da droga são onipresentes. Imagem: Daniel Romero/picture alliance via Getty Images

Processo

Sofia Vergara está sendo processada pelos filhos da narcotraficante pela série na Netflix. Além dela, a plataforma de streaming também vai ao tribunal.

A família de Griselda decidiu processar pelo lançamento da série. Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, os filhos de Griselda alegam que a produção usou imagem da família sem a devida autorização.

Um dos filhos da narcotraficante, Michael Corleone Blanco, falou sobre a série. O caçula detonou a caracterização da atriz, que fez uma mudança para esconder as curvas e traços característicos do rosto. Michael também alegou que se reuniu com a produtora responsável pela série, mas não recebeu nenhum benefício pelas ideias passadas para a empresa.

Ele também afirmou que pediu o cargo de consultor para a criação da série, mas seu pedido foi negado, de acordo com uma entrevista ao Daily Mail. Elysa Galloway, representante legal de Michael, disse que a própria Sofia Vergara teria rejeitado uma colaboração com o filho caçula de Grisela.