Quem é o verdadeiro filho de Helena em 'Elas por Elas'?

Após descobrir que foi passada para trás por Danilo (Eron Cordeiro), Miriam revelou para Fagundes (Antonio Tabet) que o verdadeiro filho de Helena (Isabel Teixeira) está vivo na novela "Elas por Elas" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A enfermeira conta a verdadeira história para o comparsa. ""O garoto tava passando muito mal no berçário. Muito mal mesmo. O médico não tinha a menor esperança dele vingar. Sérgio se desesperou, com medo de perder o neto, me fez a proposta e aí... eu troquei as pulseiras dos bebês", inicia ela.

Miriam revela que a criança trocada na maternidade por Giovanni (Filipe Bragança) resistiu. "Mandei uma enfermeira ir correndo pedir socorro. Quando o médico veio, ele levou o neto do Sérgio pra outra sala, mas já com a pulseira trocada, com nome do outro bebê. Aí é que tá o pulo do gato. O menino não morreu. Por milagre, sei lá, ele resistiu", diz.

Ela ainda explica para Fagundes que criou o bebê. "Eu registrei o bebê no nome da mãe falecida e depois levei ele comigo pra Bahia. Falei que a mãe morreu no parto. Ele cresceu acreditando que eu era tia dele", fala.

Marcos (Luan Argollo), o filho de Bruno, é o verdadeiro herdeiro de Helena. "Acabei perdendo o garoto de vista. Mas agora eu preciso encontrar meu menino. Ele se chama Marcos!", confidencia.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.