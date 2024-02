'Quem começa como favorito, às vezes, acaba como cancelado', indica Davi

Na cozinha do BBB 24 (Globo), Davi e Fernanda conversaram sobre como os participantes podem ser acolhidos e rejeitados pelos espectadores.

O que aconteceu

Davi analisou sobre o favoritismo dos participantes no reality. "É como ser campeão no jogo, tudo muda. No início, tem um favorito e vai mudando o favorito toda hora", avaliou. Fernanda concordou: "Às vezes, o favorito é o favorito até o final, às vezes vai mudando".

O participante também comentou sobre brothers que mudam a opinião do público. Tem edições que a pessoa para de ser protagonista e outra já vira protagonista no lugar daquela pessoa. E é barril. Quem começa como favorito, às vezes, acaba como cancelado. Uma pessoa que entra aqui que é favoritona lá fora, às vezes sai daqui bem mal vista", declarou.

