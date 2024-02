Paraíso Tropical: Paula quebra as pernas de Taís com plano suspeito

Nos próximos desdobramentos de "Paraíso Tropical", Paula aconselha Daniel a acompanhar Taís ao show para que ela possa investigar o apartamento de Marion. Jáder demonstra ciúmes ao saber que Olavo irá buscar Bebel, mas o encontro é desmarcado pelo empresário. Taís e Daniel saem, enquanto Marion, ao perceber a presença de Taís (na verdade, Paula), estranha e menciona a pontualidade de Antenor.

Enquanto Marion e Cláudio saem, Paula aproveita para vasculhar a casa em busca de informações. Antenor chega acompanhado de Amanda e um casal convidado, informando que Olavo será retirado do lugar reservado para ele. Olavo cumprimenta Antenor e se retira. Camila promete a Mateus que terminará com Fred, enquanto Lúcia e Cássio vivenciam um momento juntos. Paula, durante sua busca, encontra o documento que inocenta Isidoro.

Bebel rejeita Olavo, mas ele a surpreende com um beijo. Neli confessa a Joana que faria qualquer coisa para ajudá-la a se sentir melhor. Daniel apresenta Taís a Antenor, que a ignora. Olavo promete considerar a proposta de Bebel de ser exclusivamente dele. Iracema fica furiosa ao descobrir que Virgínia alugou o apartamento. Isidoro comemora ao encontrar o documento. Antenor demite Xavier. Neli conta a Camila sobre o desejo de casamento de Fred e a situação de emprego de Heitor que depende da decisão dela.

Marion fica atordoada ao ser informada por Xavier que alguém roubou o memorando. Antenor reage surpreso ao descobrir a inocência de Mateus. Fred pede Camila em casamento, enquanto Lúcia, ao abrir a porta, depara-se com Antenor. Lúcia, de forma assertiva, informa que Antenor não está convidado a entrar.

Antenor tenta se desculpar, mas ela fecha a porta em seu rosto. Camila pede um tempo para pensar na proposta de casamento. Neli expressa angústia. Lúcia sugere a Paula que venha morar na casa de Clemente e propõe a ideia de abrir um albergue no local. Joana aconselha Camila sobre a importância da paixão. Paula, hesitante por ter planos de abrir uma pousada com Daniel, recebe a sugestão de Lúcia para participar apenas da fase inicial. Daniel compartilha com Antenor a notícia de que um projeto implantado por Heitor foi premiado.