Bebel dá a volta por cima com proposta feita a Olavo e vira alvo de Jáder

Nas próximas cenas de "Paraíso Tropical", Paula diz a Daniel que ele deve ir ao show com Taís para que ela possa revistar o apartamento de Marion. Jáder fica enciumado quando Bebel diz que Olavo irá buscá-la. Olavo desmarca o encontro com Bebel. Taís e Daniel saem. Marion estranha ao ver Taís - que na verdade é Paula - em casa e diz que Antenor é pontual. Marion e Cláudio saem e Paula vasculha a casa.

Antenor chega com Amanda e um casal convidado e diz que Olavo vai entender o fato de ter sido retirado do lugar reservado para ele. Olavo cumprimenta Antenor e vai embora. Camila promete a Mateus terminar com Fred. Lúcia e Cássio ficam juntos. Paula acha o documento que inocenta Isidoro. Bebel rejeita Olavo, mas ele a beija. Neli diz a Joana que faria qualquer coisa para ela se sentir melhor.

Daniel apresenta Taís a Antenor, que a ignora. Olavo promete pensar na proposta de Bebel de ser só dele. Iracema fica furiosa ao saber que Virgínia alugou o apartamento. Isidoro vibra com o documento. Antenor demite Xavier. Neli diz a Camila que Fred quer se casar e que o emprego de Heitor depende da decisão dela. Marion fica aturdida quando Xavier avisa que alguém roubou o memorando. Antenor reage ao saber que Mateus era mesmo inocente.

Fred pede Camila em casamento. Lúcia abre a porta e dá de cara com Antenor. Lúcia diz que Antenor não está convidado a entrar. Antenor diz que veio pedir desculpas, mas ela fecha a porta na cara dele. Camila pede um tempo para pensar na proposta. Neli se angustia. Lúcia sugere que Paula venha morar na casa de Clemente e propõe que elas abram um albergue lá.

Joana diz a Camila que paixão não é fundamental. Paula hesita, pois tem planos de abrir uma pousada com Daniel, mas Lúcia diz que ela pode participar somente da implantação. Daniel conta para Antenor que um projeto implantado por Heitor foi premiado.