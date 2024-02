Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 30/01 a 10/02

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça-feira, 30 de janeiro

Preciosa se desespera e é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria. Luna se surpreende com a presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na rua. Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria. Julião vê Pascoal e Cecília juntos e conta para César. Jefinho se surpreende quando Selena diz que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel afirma para Luna que não confia em Julião. Jefinho convence Selena a aceitar a proposta de Tonico. Miguel e Luna fazem as pazes. Miguel fala que o tesouro de Maria foi roubado, e Merreca se enfurece.

Quarta-feira, 31 de janeiro

Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio. Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.

Quinta-feira, 01 de fevereiro

Merreca ameaça César. Soraya não aceita reatar com Francisco. Miguel e Luna conversam com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria. Preciosa vê Selena no gabinete de Heitor e faz um escândalo. César tem um plano ao falar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel marca de se encontrar com Nero. Pascoal tenta intimidar Heitor. Preciosa exige que Selena se afaste de Heitor. César presta queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio têm um jantar romântico. Luna se encontra com Miguel no escritório de advocacia. César sofre um falso atentado. César garante a Barreto que foi atacado por Merreca.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Todos estranham a acusação de César contra Merreca. César exige que Luna e Preciosa vão com ele ao hospital. Miguel conta para Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria se preocupa com Merreca. Nero finge dormir quando Bebel chega ao quarto. César conversa com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos. Merreca chega à delegacia para falar com Barreto. Soraya diz a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel se surpreende ao saber que Nero viajou sem se despedir dela. Preciosa fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal. Cecília se surpreende ao ser chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.

Sábado, 03 de fevereiro

Pascoal convence Preciosa de que não atentou contra César. Cecília é hostil com Barreto. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Barreto vai à joalheria falar com Preciosa e Bebel. Bebel acusa César de ter planejado o seu atentado. Pascoal vai à delegacia. Heitor oferece um trabalho para Jefinho e Selena, sem falar com Tonico. César manda Julião plantar a arma que usou no atentado na Fuzuê. Barreto recebe uma denúncia anônima. Preciosa garante a Rui que atrapalhará o lançamento de Luna. Barreto encontra a arma plantada por Julião na sala de Nero.

Segunda-feira, 05 de fevereiro

Nero garante a Barreto que a arma encontrada não lhe pertence. Julião avisa a César da presença da polícia na Fuzuê. Rui e César acertam os detalhes para o contrabando de joias, quando Pascoal surge. Preciosa implora que Bebel converse com Heitor sobre sua separação. César pensa em comprometer Pascoal com o contrabando de joias. Bebel invade a sala de Barreto para defender Nero. Cecília e Miguel montam um relatório para comprovar o álibi de Nero. Luna pede que Julião a ajude a descobrir quem plantou a arma na sala de Nero. Merreca segue Julião. Lampião finge gostar da comida feita por Mercedes. Domingos alerta Jefinho sobre Selena. Barreto se surpreende com o relatório feito por Miguel sobre Nero. Luna sugere que ela e Preciosa se unam para descobrir a verdade sobre César.

Terça-feira, 06 de fevereiro

Preciosa se revolta contra Luna. Merreca confronta Julião. Preciosa se sensibiliza com os comentários de Luna sobre César. Lampião passa mal depois de comer o almoço feito por Mercedes. Tonico proíbe Jefinho e Selena de se relacionarem como um casal. César manipula Preciosa. Heitor se insinua para Selena. Alícia conversa com Julião e fica desconfiada. Merreca expulsa César da casa de Maria. Miguel adverte Luna por falar com a imprensa. Pascoal desconfia do plano de Rui e César. Vieira alerta Pascoal sobre a aproximação da polícia com Gonçalo. Bebel decide adiar o lançamento da coleção de joias de Preciosa. Miguel recusa a sugestão de Francisco de adiar o lançamento de Luna na Fuzuê. Julião ameaça César.

Quarta-feira, 07 de fevereiro

Merreca vê César e Julião juntos. Nero propõe uma reunião para decidir sobre o lançamento da coleção de Luna. Preciosa não aceita a decisão de Bebel. Jefinho se separa de Selena. Merreca conta para Luna sobre o encontro de Julião e César. Lampião e Jefinho lamentam o rumo de seus relacionamentos. Bebel decide vender suas cotas da joalheria, e César se surpreende. Luna decide deixar a sociedade da Conde de Montebello e oferece suas cotas a Bebel. Pascoal marca de se encontrar com Gonçalo. Selena janta com Heitor. Preciosa tem uma ideia para tentar comprar as cotas de Bebel na joalheria. Barreto avisa a Miguel e Luna que a situação de Nero se complicou. Preciosa chega à casa de Pascoal e vê Gonçalo desacordado.

Quinta-feira, 08 de fevereiro

Pascoal manda Preciosa embora de sua casa sem dar explicações. Bebel decide comprar as cotas de Luna. Barreto diz a Miguel que acredita na inocência de Nero. César repreende Preciosa por ter procurado Pascoal. Barreto avisa Luna e Maria sobre Gonçalo. Luna pede para Julião continuar ajudando na produção das biojoias. Bebel anuncia a César e Preciosa que comprará as cotas de Luna na joalheria. Mercedes desmaia de emoção em encontro com Lampião. Bernardo pede para morar com Bebel. Miguel pede ajuda de Cecília para provar a culpa de Pascoal no golpe que Maria levou. Preciosa questiona Pascoal sobre a morte de Gonçalo.

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Pascoal ameaça Preciosa. Miguel afirma que descobrirá o paradeiro da mulher que ajudou no golpe contra Maria. Nero reclama para Alícia de Bebel continuar na joalheria. Lampião pede Mercedes em namoro. Pascoal desiste de fazer negócios com Rui e César. Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna. Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra. Cecília procura Pascoal. César estranha a decisão de Pascoal, e acerta a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no show. Miguel e Luna contam para Barreto as informações que receberam de Preciosa. Pascoal leva Sandra para sua casa. Preciosa e Julião se encontram. Pascoal intimida Sandra.

Sábado, 10 de fevereiro

Vânia chega à casa de Pascoal, e Sandra vai embora apressada. Bianca flagra Vitor e Caíto no Beco do Gambá. Lampião incentiva Domingos a ficar com Gláucia. Francisco e Merreca tentam fazer as pazes com Soraya. Vitor conversa com Mercedes sobre seu relacionamento com Bianca. Sandra procura Miguel. Miguel confirma com Preciosa a identidade de Sandra. Nero questiona Barreto sobre a investigação do atentado. Preciosa vê Sandra no escritório de Miguel. Selena e Heitor se encontram. Gláucia convida Domingos para participar de um concurso de culinária. Sandra sugere se encontrar com Pascoal. Preciosa se arrepende de ter delatado Pascoal para Miguel e Luna. Miguel e Luna auxiliam Sandra a gravar a confissão de Pascoal.