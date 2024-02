'Não sou piolho para ir pela cabeça dos outros', dispara Leidy após treta

Leidy Elin aproveitou o Raio-X de hoje (30) para comentar sobre a sua treta com Matteus depois do último Sincerão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Raio-X, Leidy desabafou sobre a treta. "Eu sou isso daí. Eu não tenho que ficar massageando o ego de ninguém, eu não tenho que ficar falando o que a pessoa quer ouvir, e eu não sou piolho para ir pela cabeça dos outros. Eu não tenho que pensar igual a todo mundo"

A sister disse ainda que Matteus nunca foi seu aliado. "A pessoa quer se dizer minha aliada e nunca conversou comigo de jogo. Entra na rodinha, sim, com os meus aliados, mas nunca me priorizou"

Leidy disse que, se precisar entrar em discussão com alguém, não vai se reprimir. "Eu sou de falar mesmo, se tiver que falar na cara de algum aliado meu, eu vou falar! Não tenho papas na língua, não fico em cima do muro. Eu sou isso aí, e ponto. Deus não agradou todo mundo, não sou eu que vou agradar".

