Modelo acusa ex-BBB Antonio por abuso sexual e pede medida protetiva

A modelo Janaina Ana da Silva, 28, usou o Instagram para denunciar o ex-BBB Antonio Rafaski, da 17 edição do programa. Segundo relato, ela foi abusada sexualmente no dia 2 de dezembro de 2022, durante uma reunião de amigos, em São Paulo.

A mulher diz ter ido com uma amiga à casa de Giuliano Marchi, um amigo de Antonio, e beijou o ex-BBB. Então, ele teria a levado para o quarto e tentado fazer sexo à força com Janaina.

Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada. Que não queria, e não iria ter relação sexual com ele. E foi aí que comecei a ver a mudança nas expressões dele. Antonio começou a puxar minha roupa com força para que eu tirasse. Eu sempre falava que não queria, e ele continuava. Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha para que eu tirasse. Super grosso e estúpido.

Janaina Ana da Silva, em post no Instagram.

A modelo continua o relato e diz ter tentado pará-lo e o chamado de louco. No entanto, suas tentativas não surtiram efeito.

Ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina.

Janaina acusa Antonio de tentar penetrá-la à força, e ainda de ter colocado dois dedos em sua garganta, fato que quase a fez vomitar. Após brigar com ele, a modelo conseguiu sair da cama e ir embora do local.

Ainda no desabafo publicado, Janaina cita a dificuldade em conseguir uma medida protetiva contra ele, mesmo após ter feito duas denúncias. Ela o acusa de perseguição e diz ter medo de voltar ao Brasil; hoje, ela mora no México.

Abaixo, leia a publicação.

Splash entrou em contato com Antonio Rafaski, mas ainda não obteve retorno. Caso haja resposta, esta nota será atualizada.

Em 2019, o ex-BBB foi acusado de estupro pela youtuber Vitória Castro, mas foi inocentado.