Pitel para Matteus em treta: 'Queria que eu ficasse pedindo perdão?'

Durante a treta de Matteus e Leidy no BBB 24 (Globo), Pitel ouviu seu nome ser citado e também entrou em atrito com o brother.

O que aconteceu

Pitel questionou o brother. "Meu anjo, a gente tá julgando a partir do que a gente vive aqui! Não tô julgando quem você é lá fora ou sua história, tô julgando o que acontece a partir daqui!".

O fato de Matteus tê-la indicado ao Paredão voltou a ser assunto. "Então quando você botou no meu, você veio conversar comigo! Me botou no Paredão, 'ah vamos conversar'. Aí botei no seu, ah, não quer mais conversa? Ah, por favor!"

Matteus a rebateu. "Eu coloquei uma pulseira em ti! Tu não era minha primeira opção! Quer saber por que te indiquei? Botei a pulseira em ti, tu simplesmente sumiu!"

Pitel também rebateu. "Você queria que eu ficasse pedindo perdão? Pelo amor de Deus!"

