Matteus alfineta sister após treta: 'Hipócrita e idiota de fazer isso'

Matteus e Deniziane conversaram sobre a treta do brother com Leidy nesta madrugada no BBB 24 (Globo). O participante não escondeu seu incômodo com a sister.

O que aconteceu

Deniziane alertou seu affair que conversou com Leidy. "Eu entendo ela, porque o grupo sempre foram cinco. E na cabeça, por exemplo, às vezes minha, da Alane, da Bia, a gente joga em seis. Mas às vezes da cabeça do Marcus, dela, não. Mas eu falei com ela: 'Às vezes o voto dele poderia te salvar'. E eu acho que você faria isso", salientou.

Matteus confirmou que lutará pelos brothers que estão em seu top 6. "Eu faria isso. Tem seis pessoas, eu vou lutar por essas seis pessoas até a gente ficar seis pessoas. Depois, cada um por si e Deus por todos, eu vou lutar pelo meu top. Eu falei isso para a Alane agora, será que a pessoa não vê isso?", questionou.

A sister reforçou que foi bom ter acontecido o desentendimento. "Ela quis dizer no sentido de que você não é prioridade dela e ela não é a sua. Pelo menos isso aconteceu para ficar claro as coisas", indicou.

O brother então concluiu: "Já sei como ela é. Já sei e vou agir de outras formas já. Eu tenho que só respirar agora. Eu ia chamar para conversar, mas já desisti, não chamo mais. Se eu chamar, vou me irritar. Não vou forçar a situação, ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas ela está sendo bem ruim, bem hipócrita e bem idiota de fazer isso que ela está fazendo".

