Leidy e Matteus batem boca após Sincerão no BBB 24: 'Só quero respeito'

Uma pequena treta entre Leidy e Matteus tomou conta da área externa do BBB 24 (Globo) após o Sincerão de hoje (29).

O que aconteceu

Alguns brothers e sisters brincaram com os bonecos do painel tático do Sincerão, ainda montado na área externa. Matteus não gostou de ser apontado como planta por Leidy.

Matteus tentou retrucar com ela. "Tu convive comigo o dia inteiro"

Leidy disse que isso não era motivo. "E não posso te achar planta?"

Matteus questionou por que a sister não comentou sobre isso antes.

Leidy continuou. "Planta pra mim é quem não se movimenta, se eu acho que você não se movimenta, uma coisa não tem nada a ver com a outra."

Matteus retrucou. "Eu só quero respeito!".

Leidy o rebateu. "Te chamar de planta é falta de respeito? Marcus me chama direto. Para de drama!"

Na treta, Anny tentou intervir e Leidy pediu que ela deixasse os dois conversarem.

Após o bate boca esfriar, Leidy foi para dentro de casa e Anny e Matteus repercutiram a treta com outros participantes, criticando a postura de Leidy.

