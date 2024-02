Morre a atriz Jandira Martini, aos 78 anos

Jandira Martini morreu ontem (30) aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital 9 de Julho, onde a atriz estava internada em São Paulo.

O que aconteceu

A causa da morte da atriz não foi revelada. Segundo o jornal O Globo, ela enfrentava um câncer de pulmão.

O corpo será velado na noite de hoje, no Funeral Home, em São Paulo. A cerimônia será fechada para amigos e familiares.

Natural de Santos (SP), Jandira Martini começou a carreira na televisão em 1966, aos 21 anos. Formou-se em Letras pela Universidade Católica de Santos e fez curso de interpretação teatral na Escola de Arte Dramática, em São Paulo.

Após alguns papéis pequenos, se destacou ao interpretar a megera rica Teodora Abdala em "Sassaricando" (TV Globo), em 1987. Atuou ainda em grandes folhetins como "Ana Raio e Zé Trovão" (Rede Manchete), "Éramos Seis" (SBT) e a minissérie "Os Maias" (TV Globo).

Entre outros papéis memoráveis na Globo, Jandira viveu a empregada Zoraide de "O Clone" e a turca Farid, em "Salve Jorge".

Também teve uma carreira de destaque no teatro, sendo uma das fundadoras do grupo Royal Bexiga's Company e produzindo diversos trabalhos em parceria com o amigo de longa data Marcos Caruso. Entre as comédias de sucesso escritas pela dupla estão "Porca Miséria" (com a qual venceram o Prêmio Shell de Teatro de melhores autores em 1993), "Sua Excelência, o Candidato" e "Os Reis do Improviso".

[Eu e Jandira] rimos das mesmas coisas, isso é o mais importante. Temos a mesma atitude política em relação à vida. Isso mantém uma amizade. Temos atritos, mas o legal é não evitar as arestas e saber administrá-las. Até hoje acham que a gente é um casal, mas a Jandira é minha amiga. Marcos Caruso em entrevista à revista Quem em 2012

Seu último trabalho nas telas foi o filme "Uma Pitada de Sorte", lançado em 2022, onde viveu a mãe da protagonista interpretada por Fabiana Karla.