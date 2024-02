Renascer: Jacutinga quebra as pernas de Inocêncio e muda vida de Santinha

José Inocêncio surpreende a todos ao surgir vivo na residência de Jacutinga. Maria Santa, emocionada com a revelação do fazendeiro, celebra o que considera um verdadeiro 'milagre'. Enquanto isso, Nena se desespera ao deparar-se com os corpos de Belarmino e Firmino.

Jacutinga comunica a José Inocêncio que a condição para que Maria Santa deixe sua propriedade é o matrimônio. O fazendeiro assegura aos seus funcionários que não é responsável pela morte de Belarmino. Além disso, José Inocêncio persuade Nena a vender a fazenda de Belarmino para ele, proposta que a viúva, no final das contas, acaba aceitando.

Instruída por Jacutinga, Maria Santa recebe orientações sobre a vida conjugal. Padre Santo informa a José Inocêncio que só celebrará o casamento com Maria Santa na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto compartilha com Deocleciano e Jupará que Egídio abandonará os estudos para permanecer na fazenda que pertencia ao pai. O padre chega para oficiar a cerimônia e estranha ao notar a vila deserta.

Sobre a novela

O enredo gira em torno de José Inocêncio (Humberto Carrão), um fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio alimenta um profundo ódio pelo herdeiro. A situação se agrava quando ele se casa com Mariana, antiga namorada de João Pedro, que trocou o filho pelo pai.