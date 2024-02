Grávida, Fê Paes Leme desabafa sobre críticas ao seu corpo: 'Assustada'

Fernanda Paes Leme, 40, que está grávida de sua primeira filha, desabafou sobre as críticas que vem recebendo em relação ao seu corpo.

O que aconteceu

No Instagram, a apresentadora repercutiu um trecho de sua entrevista com Thaila Ayala que foi ao ar ontem.

No vídeo, publicado no perfil da emissora, as duas relembram uma história divertida, porém, nos comentários, a atriz recebeu muitas críticas. "Meu Deus, como envelheceu", disse uma; "Caramba, o tempo passa para todo mundo", ironizou outro. "Precisa se cuidar mais", comentou outra.

Fernanda rebateu os comentários sobre o seu corpo. "É muito doido, né? Isso é um programa de papo, você fala coisas sérias, coisas leves, coisas divertidas, coisas nada a ver, você aprofunda, a gente fala muito de maternidade. E um dos recortes é essa historinha divertida, e tem muitas críticas, principalmente de mulheres. Muita gente criticando o meu corpo. E outras vêm falar 'ela está grávida', justificando, sei lá, que eu estou mais inchada ou acima do meu peso. Enfim, eu fiquei bem assustada".

Ela ainda comentou sobre a pressão estética que as mulheres sofrem. "Mesmo estando acima do peso, eu ainda estou bem padrão. Fiquei imaginando quantas pessoas sofrem essa pressão estética. Essas pessoas falando sobre os nossos corpos, nossas relações... É muito doido, muito doido. Muitas mensagens ali que, realmente, você pensa 'existe mesmo gente assim?' Aquilo é louco".