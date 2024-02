Gisele Bündchen se pronuncia após morte da mãe: 'Você foi um anjo na terra'

Gisele Bündchen, 43, se pronunciou sobre a morte da mãe, Vânia Nonnenmacher, 75, hoje nas redes sociais.

O que aconteceu

A supermodelo lamentou a morte da mãe. "Vou sempre guardar com carinho as lindas memórias que compartilhamos e viverei pelos valores que você me ensinou", escreveu em um post emocionado no Instagram.

Morte de Vânia Nonnenmacher

A mãe de Gisele Bündchen morreu de câncer aos 75 anos. O Hospital Moinhos de Vento confirmou a morte em nota publicada no último domingo (28).

O velório aconteceu ontem (29), em Porto Alegre. Vânia foi velada na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano. Amigos e familiares compareceram à cerimônia.