Fofoqueiros e fechamentos: o que rolou no Sincerão do BBB 24

O Sincerão do BBB 24 (Globo) não contou com tretas nem alfinetas. Líder, Anjo e os emparedados da semana cumpriram o protocolo ao apontar alguns nomes do reality global. Até Yasmin Brunet reclamou da dinâmica: "Tá flopado pra c*ralho, não teve nada."

O que aconteceu

MC Bin Laden e Fernanda, Líder e Anjo da semana, precisaram escolher seus fechamentos e quem eles gostariam de ter por perto e bem longe no jogo.

Fechamento do Bin Laden: Rodriguinho. "Tenho ele aqui como um cara que me aconselha, que troca uma ideia e passa uma visão daquilo que preciso para colocar o pé no chão."

"Tenho ele aqui como um cara que me aconselha, que troca uma ideia e passa uma visão daquilo que preciso para colocar o pé no chão." Fechamento da Fernanda: Pitel. "Minha amigona, minha irmã. Encontrei um anjinho. Ela me apoia muito, me dá vários conselhos e fluiu uma coisa muito importante."

Luigi foi eleito o brother que MC Bin Laden quer por perto. Já Fernanda ele quer ver longe.

Juninho foi o eleito por Fernanda para ter por perto, e MC Bin Laden ela quer ver longe.

MC Bin Laden, o fofoqueiro da casa

Fernanda, o Anjo e os quatro emparedados — Alane, Luigi, Juninho e Isabelle, apontaram MC Bin Laden como o mais fofoqueiro da casa.

Chamo ele de boca de sacola. Ele é muito fofoqueiro mesmo. A gente tem esse problema, a gente vai tratar, passa uma colinha. A gente conta as coisas ou conversa e na maior das boas vontades ele acaba levando as nossas informações para as outras pessoas. Fernanda

Ele tem esse hábito de levar uma conversa ou outra em relação à Leidy, que eu pedi para ele segurar onda. Juninho

Vou continuar com Bin porque conversamos ali no sofá esses dias e ele insinuou que Fernanda estava arrependida por ter mentido para mim mais de uma vez e me permitiu para que eu chegasse com ela e falasse sobre isso. Alane

Bin sempre vem com uma informação diferente e ele sempre briga comigo porque eu durmo que ele está envolvido em uma confusão. Luigi

Eu acho que ele compartilha realmente algumas informações. Inclusive ontem algumas coisas foram compartilhadas minhas com o Lucas, que a gente tinha conversado e poderia ter conversado mais e foi aberto para todo mundo na casa. Acredito que isso é uma fofoca. Isabelle

MC Bin Laden, por sua vez, elegeu Fernanda como a mais fofoqueira da casa: "Toda vez que entro no quarto tem uma novidade, então o fofoqueiro sempre sabe da onde sai sua fonte. Está ela e a Pitel. Acho que a Pitel também empataria nisso aí."

