Fernanda aconselha Davi: 'Na primeira oportunidade, vão usar contra você'

Nesta terça-feira (30), Davi e Fernanda acordaram cedo e conversaram no BBB 24 (Globo). A sister aconselhou o baiano sobre sua proatividade com as tarefas da casa.

O que aconteceu

Fernanda deu um conselho para Davi sobre arrumar tudo na casa e não deixar para os outros fazerem: "Na primeira oportunidade, vão usar contra você. Você tem jeito, tem gente que vai passar uma vida e não vai conseguir montar uma mesa, cozinhar para todo mundo... Todo mundo arrumando motivo contra você, mesmo você querendo ajudar".

A confeiteira afirmou que tudo o que faz será jogado contra ele, porque é isso o que acontece no reality. "Tem gente que pode chegar: 'obrigado por limpar o banheiro', tem gente que vai falar: 'está querendo aparecer'", reforçou.

O brother salientou que tudo está gravado e o público sabe o que está acontecendo. A sister concordou, mas alertou que "vão continuar botando" o baiano no Paredão e nas dinâmicas, usando sua proatividade contra ele sempre.

