Em novo clipe, Jennifer Lopez simula masturbação; assista

Jennifer Lopez, 54, virou assunto após simular uma masturbação no clipe da música "Can't Get Enough", com Latto.

O que aconteceu

Na cena, a cantora aparece em deitada em um quarto com vista panorâmica para o Empire State Building.

Ela usa uma camisola branca com transparência, segurando um espelho.

Em uma das cenas, a cantora simula uma masturbação.

O hit "Can't Get Enough" abre os trabalhos de "This Is Me? Now", primeiro álbum de estúdio da estrela em dez anos e "continuação" de "This Is Me? Then" (2002).

Assista: