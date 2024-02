Davi brinca sobre ser mais novo que filho de sua namorada: 'Sou padrasto'

Davi afirmou para Fernanda hoje (30) no BBB 24 (Globo) que o filho de sua namorada é mais velho do que ele e que respeita o brother porque "ele não é louco".

O que aconteceu

Em conversa com Fernanda na cozinha do BBB 24 (Globo), Davi disse que o filho de sua namorada Mani mora com a avó e tem 24 anos — ou seja, é mais velho do que ele, que tem 21 anos.

"Mais velho que você, ele te respeita?", questionou Fernanda. Davi, então, respondeu: "Claro, ele não é maluco! É hierarquia, sou o padrasto dele."

A sister riu e negou: "É padrasto dele! Cala a boca, Davi. Olha o que você fala, você tem que ter o respeito. Debochado ainda."

O brother então disse que os dois se respeitam muito e costumam conversar. Ainda indicou que o presenteará com o videogame que ganhou em uma das dinâmicas do reality show.

