Davi avisa sister no BBB 24: 'Quando for comer, pega seu prato e lava'

Davi sentou ao lado de Beatriz na tarde de hoje (30) e alertou a sister sobre um comentário que outros brothers fizeram relativos à louça da casa do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Depois de conversar com Juninho na cozinha do BBB, Davi encontrou Beatriz sozinha na sala e resolveu alertar a sister sobre lavar e guardar a louça que utiliza.

"Vou te dar um conselho, pode?", perguntou ele para a sister, que confirmou. "Aqui dentro, você sabe que tudo que a gente faz, às vezes, se torna um motivo para as pessoas votarem na gente. As pessoas não veem nossas qualidades, mas veem nossos defeitos. Então, quando você for comer, pega seu prato e lava".

Beatriz respondeu que já faz isso, e justificou que só não lavou quando a água estava muito quente. "Quando eu não faço, eu já peguei uns olhares", comentou ela.

"Então, tô te dando um conselho porque você é uma pessoa que eu gosto bastante, viu? E eu não quero ver seu mal", respondeu Davi.

