Conheça sete mansões para visitar e se sentir dentro do filme 'Saltburn'

A imponente mansão em que se passa 'Saltburn' (Prime Video), o filme sensação do momento, é praticamente uma personagem da trama que acompanha a jornada de Oliver Quick (Barry Keoghan) e seu deslumbramento pelo estilo de vida da família Catton.

O público é conduzido por seu arrebatamento, desde a chegada ao local até a dancinha da vitória na sequência final. A casa existe mesmo: se chama Drayton House, pertence à família Sackeville e fica em Northamptonshire, um condado na Inglaterra.

Infelizmente, a Drayton House não está aberta para visitação, mas existem outras casas históricas que permitem a entrada em seus cômodos e a consequente "viagem" no tempo em que uma vida de luxo e riqueza acontecia entre seus jardins bem cuidados e paredes cobertas por obras de arte.

Nossa selecionou sete delas, dentre as quais uma brasileira. Conheça:

Villa Ephrussi de Rothschild

O belo palácio renascentista pertenceu à baronesa Béatrice Ephrussi de Rothschild (1864-1934), membro de uma família judia abastada da Europa, e fica em meio uma paisagem de tirar o fôlego: em Saint-Jean-Cap-Ferrat, na Riviera Francesa, tendo o azul do Mar Mediterrâneo como fundo.

Pintada com tons de rosa, externa e internamente, a imensa casa conta com mobílias antigas, esculturas, pinturas, objetos raros pessoais da baronesa e uma vasta coleção de porcelanas. Os jardins, tão imponentes quanto os exibidos em 'Saltburn', são compostos por diversas espécies de plantas e flores, com destaque para os cactos e as rosas.

Para saber mais visite o site.

Wilton House

Construído no século 16, é um grande palácio de campo situado em Wilton, próximo de Salisbury, no condado de Wiltshire (Inglaterra). Foi sede rural dos Condes de Pembroke por mais de 400 anos e tem como destaque as sete salas de aparato, espécie de aposentos nobres ricamente decorados e projetados especialmente para impressionar e, em algumas épocas, para acomodar convidados importantes. Ao longo dos anos, as salas de aparato passaram a ser adotadas para festas e jogos.

Esculturas, mobílias e tapeçarias dão a ideia do clima de requinte que resiste ao tempo. A fachada, os jardins e alguns quartos foram usados para construir a ambientação das duas primeiras temporadas de 'Bridgerton'. Além disso, a beleza do local também serviu de cenário para a série 'The Crown' e para o filme 'Orgulho e Preconceito' (2005). Ao todo, a impressionante propriedade soma 5.870 hectares de área.

Para saber mais visite o site.

Castelo Cantacuzino

Localizado na cidade romena de Busteni, o palácio neo-romeno foi erguido nas montanhas dos Cárpatos em 1911 e serviu de casa de veraneio do político Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), que ocupou duas vezes o posto de primeiro-ministro do país.

A mansão de 3.148 metros quadrados foi projetada pelo arquiteto Grigore Cerchez (1850-1927) e levou quase dez anos para ser finalizada. O castelo de pedra esculpida serviu de locação para a série 'Wandinha' (Netflix) - é a escola em que se desenrola a trama! - e conta com quatro pavilhões e varandas com influências bizantinas, otomanas e renascentistas.

O interior tem vitrais de Murano, lareiras de calcário branco com folha de ouro e mosaicos italianos. Uma das peças que mais faz suspirar os visitantes está no salão de baile: um lustre que é uma réplica da peça pendurada na Basílica de Santa Sofia em Istambul.

O castelo tem restaurante aberto ao público e uma galeria de arte com obras de Salvador Dalí, Vincent Van Gogh, Henri Matisse e Pablo Picasso.

Para saber mais visite o site.

Villa Kérylos

Outra preciosidade da Côte d'Azur, na França, a Villa Kérylos oferece uma viagem pela Grécia Antiga por meio da imaginação de Théodore Reinach (1850-1928), advogado e arqueólogo francês que fez do local sua estância de férias inspirada nas vilas da ilha de Delos.

Com assinatura do arquiteto francês Emmanuel Pontremoli (1865-1956), também arqueólogo, o projeto une o charme da Belle Époque com a história da nação de Aristóteles e Platão.

A Villa Kéryklos foi forjada com materiais valiosos como mármores carrara, madeira exótica, bronze e marfim, e conta com coleções de móveis, louças, afrescos e mosaicos. O grande pátio interno evoca os momentos de descanso paradisíacos que Reinach teve no local, do qual dá para observar o Mar Mediterrâneo e as incríveis falésias de Èze.

Para saber mais visite o site.

Lancaster House

Situada perto do Palácio de Buckingham, em Londres, esta casa histórica foi encomendada em 1825 pelo Duque de York, tornando-se conhecida como York House, e foi um centro da vida social e política britânica ao longo do século 19.

Hoje, principalmente por conta do grande salão e da escadaria ornamentada, serve de cenário para filmes como 'O Discurso do Rei' (2010) e 'Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras (2011)', além de ser usada também como passarela para desfiles da London Fashion Week e para eventos sofisticados.

Entre seus aposentos, a longa galeria de 35 metros de comprimento se sobressai. A sala de música pode acomodar uma mesa de reunião para 36 pessoas. Já a sala de jantar, decorada em estilo francês, oferece uma bela vista do The Mall e do St James's Park.

Para saber mais visite o site (apenas visitação virtual).

Residência de Würzburg

Uma das principais atrações da charmosa cidade do sul da Alemanha figura entre os palácios mais importantes da Europa e na lista de Patrimônio Mundial da Unesco desde 1981.

A opulenta residência foi encomendada pelo príncipe-bispo de Würzburg Johann Philipp Franz von Schönborn (1673-1724) e seu irmão Friedrich Karl von Schönborn (1674-1746), em 1720, e combina os estilos arquitetônicos dos castelos franceses e o barroco vienense. Em seu interior é possível conferir afrescos do pintor veneziano Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770).

Diversas salas estão abertas ao público, com mobília e obras de arte do século 18, mas são os jardins que mais chamam a atenção do público.

Para saber mais visite o site.

Casa Museu Ema Klabin

Criada em 1978, a Fundação Cultural Ema Gordon Klabin fica no bairro Jardim Europa, na capital paulista, e foi residência da empresária e mecenas carioca Ema Gordon Klabin (1907-1994), filha de um dos fundadores das indústrias de papel e celulose Klabin —a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil.

O projeto, de estilo eclético, foi concebido pelo engenheiro-arquiteto Alfredo Ernesto Becker (1895-1962) para abrir a extensa coleção de arte de Ema. A casa está aberta para visitação pública desde 2007 e permite vislumbrar um pouco da vida de sua dona em ambientes como o quarto principal, cuja decoração remete aos apartamentos franceses do século 18, a sala de jantar de ares barrocos e o salão no qual predomina a tela 'O triunfo de Baco e Ariadne', do italiano Giovanni Battista Gaulli (1639-1709), produzida no século 17.

Para saber mais visite o site.