Enquete UOL BBB 24: Vai ter virada? Parcial mostra reação de participante

Mais um participante deixará a casa do BBB 24 no programa ao vivo de hoje (30). Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam a preferência do público no paredão desta semana com votos para quem deve permanecer na casa. Confira a parcial atualizada da enquete UOL sobre quem será o possível eliminado.

O que diz a enquete

Às 18h06, Juninho era o mais próximo da eliminação, com apenas 11,07% dos votos para permanecer na casa. A porcentagem do motoboy teve certo aumento, já que ele chegou a ficar abaixo dos 10% dos votos hoje mais cedo.

Logo atrás do carioca, Alane e Luigi disputavam a preferência. A sister somava 27,4% dos votos, enquanto o brother tinha 24,78%.

Na liderança desde a formação do Paredão estava Isabelle, com 36,4% dos votos do público para permanecer no reality show.

O BBB 24 começa logo após a exibição da novela "Renascer", a partir das 22h20.