BBB 24: MC Bin Laden diz que não consegue mais confiar em sister

Em conversa com seus aliados no BBB 24 (Globo), MC Bin Laden afirmou que não consegue mais confiar em Wanessa Camargo no jogo.

O que aconteceu

No papo com Fernanda, Pitel e Rodriguinho, Bin disse que Wanessa usa o Paredão como forma de subjugar alguém no jogo: "Não consigo mais confiar porque toda vez é isso. A Yasmin não está mais curtindo".

Pitel concordou com o funkeiro: "Ela [Wanessa] tenta dar uma explicação que dentro do mundo dela faz sentido. Mas depois começa a parecer incoerente".

Bin relembrou da postura de Wanessa quando teve uma discussão com Vanessa Lopes: "Ela [Wanessa] não quis me ouvir e a primeira coisa que falou foi: 'Só tem uma opção para você, o Paredão'. Nunca vou esquecer isso. Já entendi que a forma dela de subjugar alguém aqui dentro é o Paredão. Quando alguém erra, não é sobre conversar, é ir para o Paredão".

Pitel também opinou: "Ela só conversa quando acha conveniente. E a conversa é o que ela achar, e acabou".

