'Todo mundo grita e só eu sou mal-educada?', questiona Leidy no BBB 24

Após discutir com Matteus no BBB 24 (Globo), Leidy Elin conversou com Alane, Beatriz e Marcus sobre o modo como falou com o estudante de Engenharia.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No programa ao vivo de segunda-feira, alguns brothers brincaram com os bonecos do painel tático do Sincerão. Na ocasião, Matteus não gostou de ser apontado como "planta" por Leidy.

Após a treta, a carioca explicou que não é aliada de Matteus ou Deniziane no jogo: "Matteus não me tem como prioridade, isso é explícito. [...] Ele não me tem como aliada, se tivesse me colocava no VIP [quando foi Líder]".

Beatriz opinou sobre a discussão e disse que o problema pode ter sido o modo como Leidy falou com o casal. A carioca se defendeu: "Todo mundo grita dentro dessa casa. Se eu grito, sou mal-educada. Por que? Eu sei a resposta, mas se eu falo sou chata, sou militante".

Ontem mesmo o povo gritou ali fora e ninguém se meteu. Se eu falo, sou militante e cancelada lá fora. Então deixa quieto... Leidy Elin

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer que fique no sexto Paredão? Enquete encerrada Total de 307852 votos 36,02% Isabelle 27,01% Alane 23,27% Lucas Luigi 13,70% Juninho Votar de novo Total de 307852 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash