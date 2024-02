Leidy comenta treta e diz que 'não tem paciência' com Matteus

Após bater boca com Matteus no BBB 24 (Globo), Leidy Elin repercutiu a treta em conversa com Michel e reclamou do estudante de Engenharia.

O que aconteceu

No programa ao vivo de segunda-feira, alguns brothers brincaram com os bonecos do painel tático do Sincerão. Na ocasião, Matteus não gostou de ser apontado como "planta" por Leidy.

Para Michel, a trancista disse que "não tem paciência para Matteus": "Ele disse que quero expor o jogo dele, nem sei qual o jogo dele. Eu nem sabia em quem ele ia votar quando ganhou o Líder".

Leidy perguntou se Michel acredita que ela está errada, ao que ele respondeu: "Às vezes ele achou que você era do grupo dele e você não é. Pode ser isso".

A sister ainda afirmou que tem outras prioridades no jogo, como Lucas Henrique: "Ele não me considerava aliada, faz as coisas pela Anny. De todo mundo, eu sou a última e ainda vai ter alguém na minha frente".

Acho ele [Matteus] planta e pronto, ninguém vai tirar isso da minha cabeça. E acho que ele vai se perder mais um pouquinho no jogo... Teve seu momento de tela? Show de bola! Mas não é meu aliado. Leidy Elin

