BBB 24: Brothers se emocionam com surpresa das famílias; veja como foi

Os brothers do BBB 24 (Globo) saíram para a área externa ao som de alarme na tarde de hoje (30) e participaram de uma ação em que tiveram acesso a objetos pessoais enviados pela família de cada um.

Deniziane foi a primeira a cair no choro, mas todos os brothers se emocionaram em algum momento da dinâmica. Luigi, que acionou a alavanca de início da ação, também ganhou uma caminhonete.

Veja o que cada um recebeu:

MC Bin Laden: uma pantufa. "Comprei na época em que mudei de casa, comprei um igual pra minha mãe. Foi um momento em que a gente [ele e a mãe] começou a viver o momento melhor da nossa vida", disse, emocionado.

Raquele: uma batedeira "Foi minha primeira conquista trabalhando com os docinhos. A primeira que conseguimos comprar com nosso dinheiro", explicou.

Michel: um carrinho. "Ganhei da minha madrinha, e ela morreu antes de entrar aqui, ela sempre lembrava de tudo".

Yasmin: um bowl de cristal. "Ele alinha o chacra e cura (...) espero que possa tocar cada um, se puder".

Wanessa: um quadro com desenhos do filho, que ganhou no Dia das Mães. "Eu vejo isso todos os dias quando acordo", explicou.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Davi: um urso panda de pelúcia gigante."Antes de vir para cá, falei que queria levar algo que me lembrasse ela [a namorada]. Fomos ao shopping e achamos esse ursinho, e podia ficar apertando ele aqui dentro [para lembrar dela]", disse.

Giovanna: um par de óculos. "Esses óculos eram do meu pai, ficaram guardados por muitos anos, o anel também. Meu pai é meu maior exemplo da vida, sempre foi meu fã número 1. Ele ia estar maluco por mim aqui dentro, eu sinto muita falta dele. Quando a gente perdeu ele, foi a pior coisa da minha vida. É o cara mais foda que conheci na vida", contou.

Matteus: uma coleira de um cão que teve. "Desde que ela morreu, sempre carreguei essa guia dela do lado da minha cama. Sempre que eu me sentia triste, sentia a presença dela", disse, chorando.

Fernanda: um urso de pelúcia do namorado. "O meu [presente] não traz lágrimas, só alegria. Ele [o namorado] me mostrou uma nova versão minha. Me acolheu, me abraçou. E eu sou conhecida como oncinha também".

Isabella: um cocar. "Eu uso para dançar", contou. "Com a minha cultura, já tive muitas oportunidades, inclusive de melhorar a vida da minha família".

Alane: uma faixa de concurso de rainha, de 2018. "Quando ganhei, agradeci muito à minha mãe, e foi o primeiro sonho da minha vida que realizei", disse.

BBB 24: Alane se emociona com presente da família Imagem: Reprodução/Globoplay

Luigi: um caminhão de brinquedo. "[Meu nascimento] Não fui planejado, e meus pais sempre se sacrificaram muito. Esse aqui, literalmente, foi um dos primeiros brinquedos que minha mãe e meu pai me deram", disse o brother chorando. "Tá até destruído porque brinquei muito com ele".

Deniziane: uma manta de seu filho. "Essa é a mantinha do Luca. A gestação para mim foi uma linha tênue entre amor e aceitação, porque não foi uma gravidez desejada. Me questionei muito tempo e me transformou como mulher. Hoje, eu olho para o meu filho e ele é a minha vida. Ele é significado de felicidade para mim, é o que de fato me importa na vida", disse.

Beatriz: uma barraca. "É a minha barraca, que eu montava na rua, desde criança. Significa tudo para mim, foi onde consegui me formar no teatro, pagar meu teatro", disse. "Se Deus perguntasse, falaria que queria voltar para a mesma família, para a mesma barraca".

Juninho: uma mini churrasqueira. "Remete aos melhores momentos que tive na minha casa, sempre cercado de amigos e fazendo festa".

Rodriguinho: seu primeiro violão. "Quando comecei minha carreira, eu não tinha violão, era muito caro na época", disse ele, explicando que o pai usou todo o dinheiro de uma indenização para comprá-lo. "Ele me deu e disse que um dia eu ia devolver esse dinheiro, infelizmente eu fiz sucesso um mês depois dele falecer, ele não pôde ver", disse.

Pitel: um vaso. "Minha avó é tudo para mim, nada do que eu passar aqui é o mesmo que lá fora. Ela perdeu o companheiro dela e consolou todo mundo. Quando fui morar junto, quis levar algo dela, eu levei isso e não sabia que essa lembrança ia bater tanto em mim", disse.

Leidy: caixa de maquiagens. "Ganhei depois de dois anos que meu pai veio a falecer, fiquei afastada da minha mãe. Sempre fui vaidosa, amava maquiagem, não tinha condição, ela não tinha condição de pagar, mas ela quis me presentear, vou parar por aqui que não consigo falar..."

Marcus: uma camisa do primeiro espetáculo que fez. "Sempre me senti perdido na vida, do que queria ser, do que queria fazer. Já mudei de profissão 3 vezes, esse aqui foi de um espetáculo que fiz, foi a primeira vez que me senti pertencente a mim".

Lucas Henrique: foto da cadela que adotou. "Ela apareceu na porta da minha casa, eu estava viajando, e minha esposa pegou ela. Para me convencer, minha esposa me deixou escolher o nome — Luna. Descobri uma nova forma de amar. Ela sempre me acolhe, em qualquer lugar ela está comigo. Ela sempre abre um sorriso para mim".

