Yasmin Brunet detona brother após usar termo racista de novo; entenda

Lucas Luigi usou um termo racista no BBB 24 (Globo) de novo e Yasmin Brunet ficou incomodada. A modelo conversou sobre o caso com Wanessa Camargo.

O que aconteceu

No Quarto do Líder, em conversa com Yasmin e Vinicius, Luigi declarou: "Vinicius gosta de macaca. Macaca não. Gosta de preta, pretona!". O brother quis indicar que o colega gostava de mulheres negras.

Ao encontrar Wanessa, Brunet reclamou do termo racista usado pelo participante. "Luigi continua falando coisas sem noção. Cara, não é possível que ele não saia, te juro. Não quero nem repetir, mas, assim, uma pena, porque eu gosto muito dele. Não estou entendendo o porquê ele fala essas paradas", apontou.

A modelo explicou a situação para a cantora: "Ele usou o mesmo termo de novo para descrever, tipo o que ele falou da Leidy. Não falou da Leidy, mas lembra aquele negócio que ele chamou a Leidy? Ele falou de novo. Falou que o Vini só gosta disso".

Anteriormente, Luigi chamou Leidy de "macaca". A sister o chamou para conversar sobre o racismo: "Acho que falou 'macaca'. Eu, preta, sentada do lado de Luigi, que parece ser um cara bem entendido, pegar e falar isso? É muito chato. Se policie nas coisas que você fala. Tomara que não se repita. Isso não se brinca. É uma palavra muito pesada, muito usada lá fora. E você sabe disso, eu não preciso nem te falar. [Somos] dois pretos pobres e favelados", disse.

Agora há pouco, Yasmin saiu do Quarto do Líder completamente revoltada e desconfortável por falas de Luigi. Assim que aconteceu, Yasmin se retirou, e deixou claro que não gostou do que ouviu.



"O Luigi continua falando coisas sem noção, não é possível que ele não saia?" #BBB24 pic.twitter.com/Erd4EQ8vAM -- Yasmin Brunet ??? (@yasminbrunet1) January 22, 2024

