Veja o que Davi falou sobre o prêmio e como Bin Laden espalhou no BBB 24

Uma fala polêmica movimentou o BBB 24 (Globo) nesta segunda-feira (22). Entenda o que Davi comentou sobre os Camarotes e o prêmio do reality e o que Bin Laden entendeu e espalhou para a casa.

O que aconteceu

Davi salientou para quem queria que fosse o prêmio milionário do programa. "Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse essa galera, que tivesse realidade, uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera que precisasse realmente do prêmio", pontuou em papo com Bin Laden e Lucas Henrique.

Bin Laden ficou incomodado e o questionou: "Então, você vai jogar contra mim?".

O participante reforçou seu posicionamento: "Eu falei agora que eu queria que quem ganhasse fosse a galera que precisa do prêmio. Se você precisa, você é galera".

Para o cantor, o Pipoca apontou que os Camarotes não mereciam ganhar o prêmio do BBB. Com isso, espalhou sua interpretação com a casa.

Nesta madrugada, os brothers se reuniram e discutiram o assunto. Bin Laden e Lucas Henrique reforçaram que Davi quis dizer que os Camarotes não precisariam do dinheiro e, por isso, não mereciam o prêmio. Davi negou a fala. O MC se irritou e indicou que o baiano estava sendo falso.

