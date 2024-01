Vanessa Lopes, ex-BBB, já ficou com Neymar? De onde surgiu essa fofoca

Vanessa Lopes, que desistiu do BBB 24, já teve seu nome ligado ao atacante Neymar mais de uma vez. A influenciadora, no entanto, nega os rumores na internet de que teria ficado com o jogador.

Se tivesse ficado também (não teria problema). A galera afirma as coisas, como se soubesse. (Como se fosse) impossível gravarem (um clipe) sem terem ficado. Eu consegui.

Vanessa Lopes, no Podcats

Gabily, com quem Vanessa já gravou e é amiga da cantora, também negou que a ex-BBB tivesse beijado Neymar.

Mas por que o rumor começou?

A fofoca ganhou força em 2022 durante uma ida de Vanessa a Paris. Lá, a influencer fez um post com uma camisa do PSG, time do atacante na época, com o nome do camisa 10 da seleção.

Vanessa também posou com a camisa para mostrar uma tatuagem, e Neymar comentou que havia gostado —isso foi o suficiente para aumentarem os rumores de que os dois teriam um affair.

No mesmo ano, Vanessa viu seu nome mais uma vez ligado a Neymar quando gravou "Chapadinha na Gaveta", música com Gabily. O atacante aparece na letra da música e também no clipe, mas a canção não fez sucesso e acabou virando meme.

Quem é Vanessa Lopes

Vanessa Lopes entrou na casa com apenas 22 anos. Natural de Brasília, ela passou sua infância em Salvador e Recife. Ainda menor de idade, foi morar em São Paulo sozinha, a fim de desenvolver sua carreira e estudar marketing. A influenciadora trabalha atualmente como criadora de conteúdo e é famosa especialmente no TikTok, rede social de vídeos curtos, onde ela soma milhões de seguidores.

Quanto à vida amorosa, Vanessa é assumidamente bissexual. Ela já namorou o jogador de futebol e tiktoker Ricardo Rêgo e já teve interações com Luísa Sonza, Gabi Lopes, João Guilherme e Gabriel Medina —o que, inclusive, foi motivo de tensão com a modelo Yasmin Brunet, também participante do BBB 24 e ex-esposa do surfista. Dentro do BBB 24, ela confessou que está atualmente namorando, mas não quer expor o rapaz ao público.

Ainda em 2023, surgiram rumores de que a sister participaria do Big Brother. Quando confirmada no grupo Camarote da edição, ela recebeu o apoio público de Clara Garcia, Vivi, João Guilherme e Medina.