Vanessa, corpo de Yasmin e vilão do BBB: o que Nizam disse após eliminação

Nizam foi eliminado do BBB 24 (Globo) e chorou ao ver o que fez na casa. Veja o que o participante disse no Bate-Papo BBB.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante viu o que falou com os aliados e para Vanessa Lopes sobre o espelho. "Não lembrava o que tinha sido falado no Quarto do Líder exatamente. Foi completamente diferente do que falei para ela, do que justifiquei para ela (...). Vacilei para c*ralho", pontuou. Ao dizer que "tentou amenizar a casa", levou uma invertida de Thais Fersoza, que afirmou que tentou amenizar a situação para ele.

Nizam negou que tenha movimentado com Alane. "A idade é diferente, então as intenções eram diferentes também. A Alane, a gente teve um carinho muito grande um pelo outro de começo. A gente percebeu na troca de olhares. A gente só deitou na cama. Até tirei o edredom em um momento que a gente estava na minha cama", salientou.

O brother disse que não quis minimizar o desmaio de Alane. "Falei para ela tentando tirar esse estado de ansiedade. Pelo amor de Deus, nunca diminuindo o fato de ela ter desmaiado. Quem sou eu para fazer isso?", destacou.

Ao ver seu vídeo comentando sobre o corpo de Yasmin, declarou que foi uma "infelicidade gigantesca". Fersoza o provocou e apontou que o momento foi machista e desrespeitoso. Ainda refletiu que era uma vergonha assistir ao episódio: "Acho que a gente tem que ter a consciência de perceber o que a gente fez, porque a gente não consegue acertar quando não vê o erro, a gente só consegue melhorar quando vê o erro".

Depois de ver que Rodriguinho questionou suas falas sobre o corpo de Brunet, Nizam ressaltou: "Ele está certo, não é corpo fora, só acho que ele podia ter falado para mim também, o posicionamento dele. Podia ter falado: 'Pô, não gostei do que você falou, foi desnecessário". Para me ensinar, não para jogar junto, porque a desconstrução precisa das pessoas ao redor, porque ela não é fácil, a desconstrução é difícil'".

No papo, comentou sobre sua fama de manipulador e se elegeu como o vilão da temporada: "Acho que tentei saber demais, querer saber voto, quem votou em mim (...). [Vilão] já saiu, [fui] eu, pelas minhas frases, quem é que fala essas coisas, quem faz o que eu fiz?". Também declarou que Raquelle era planta e que Beatriz era protagonista.

Nizam também encontrou sua irmã e o aliado de jogo Lucas Pizane. O brother se emocionou e pediu desculpas por suas atitudes.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Nizam no quarto Paredão? Resultado parcial Total de 388 votos 9,02% Os aliados no jogo 76,29% Comentários machistas 5,41% Tentar romance com Alane 5,15% Insistir em proximidade com Vanessa Lopes 4,12% Cair no Paredão errado Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 388 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash