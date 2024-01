Sorvete com azeite? Combinação faz sucesso e até Dua Lipa já aprovou

Em entrevista recente sobre suas preferências gastronômicas, Dua Lipa causou polêmica ao declarar que não acha que sorvete de chocolate "é tão bom". E nem mesmo o "gelato" italiano agrada a cantora. O que ela gosta mesmo é de sorvete de creme com azeite?

Eu pego o sorvete de baunilha e coloco azeite e sal , revela a cantora à BBC Radio.

Muita gente achou estranho, mas a artista não está só nessa preferência - ela inclusive revela que levou amigos para essa "mania" e muitos de seus fãs fizeram o teste em casa.

Ficou curioso? Pois saiba que aqui no Brasil essa combinação tem conquistado cada vez mais chefs e confeiteiros. A sommelière Ana Beloto, autora do livro "Azeite-se", por exemplo, experimentou a mistura no início dos anos 2000: "quando o chef espanhol Ferran Adrià lançou uma linha de azeites aromatizados com baunilha e canela, que ele usava em receitas e servia com sorvete."

Antes dele, o azeite de oliva até aparecia eventualmente em sobremesas tradicionais, como o pudim de azeite e mel, doce típico da região portuguesa do Alentejo.

Hoje, uma das formas mais interessantes de usar o azeite de oliva extravirgem em receitas doces é adicionar um fio na finalização dos doces, como se faz com as saladas. Vale azeitar, por exemplo, o sorvete predileto, uma fatia de goiabada, aquela colherada de doce de leite ou até a tigelinha de salada de frutas do desjejum.

Dua Lipa "foodie"

Não é a primeira vez que a cantora aparece em um conteúdo voltado para os prazeres da mesa. Em agosto de 2023, Dua topou uma degustação de menu francês completo elaborado por ninguém menos que Hélène Darroze, comandante do três estrelas Michelin the Connaught de Londres e outros estabelecimentos premiados de Paris a Marrakesh.

Assista às reações da artista no vídeo da "Vogue França":

*Com informações de matéria publicada em 22/05/2023