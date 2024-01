Rodriguinho é o novo líder da semana do 'BBB 24'; veja quem foram os escolhidos para o Vip

Mais um líder foi definido na noite deste domingo, 21, no Big Brother Brasil 24 e o vencedor da vez foi Rodriguinho. A prova que envolveu sorte, habilidade e agilidade teve a final disputada por Davi, Raquele e Rodriguinho.

A dinâmica da prova foi dividida em três fases. Na primeira, todos os brothers e sisters jogaram, divididos em dois grupos. Cada participante escolheu uma cor de bolinha e apenas quatro de cada grupo seguiam para a próxima fase, de acordo com as bolinhas que chegavam mais rápido no percurso.

Na segunda fase, a prova foi de arremesso. Os jogadores foram posicionados em uma cadeira giratória e precisavam arremessar almofadinhas em espaços no chão com diferentes pontos e avançavam os três que conseguissem somar a maior pontuação. Davi, Raquele e Rodriguinho foram melhores e avançaram para a terceira e última fase.

Na última etapa, os participantes precisavam montar um quebra-cabeças para conquistar a liderança. Rodriguinho fez a prova em menos tempo e garantiu mais uma semana na casa.

A escolha do Vip da semana veio em seguida. Rodriguinho escolheu as pessoas que ele tem mais afinidade no jogo. Os escolhidos foram:

- Luigi;

- MC Bin Laden;

- Yasmin Brunet;

- Wanessa Camargo;

- Giovanna Pitel;

- Fernanda;

- Vinicius;

- Juninho;

- Lucas.

Na Xepa ficaram Davi, Leidy Elin, Isabelle, Alane, Deniziane, Beatriz, Raquele, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius e Matteus.