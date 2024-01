BBB 24: Alane, Vinicius, Pitel, Marcus e Luigi estão no 5º Paredão

O quinto Paredão foi montado após a eliminação de Nizam do BBB 24 (Globo) e Prova do Líder vencida por Rodriguinho. Desta vez, o Paredão é quíntuplo, e Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus e Luigi disputam a berlinda. O menos votado será eliminado na terça (23).

Como o Paredão foi montado

Indicação do Líder

Rodriguinho, Líder pela 2x na temporada, indicou Alane.

Vou seguir as métricas do que venho vendo, venho ouvindo e ventilando pela casa. Acho que preciso manter o voto certo. Não é nada contra ninguém. Então hoje eu vou votar na Alane. A gente vê queridômetro, a gente ouve as coisas, então prefiro não desperdiçar meu voto. Rodriguinho

Quem votou em quem no confessionário

Marcus votou em Vinicius;

Vinicius votou em Marcos;

Fernanda votou em Isabelle;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Michel votou em Lucas Henrique;

Lucas Luigi votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Deniziane votou em Vinicius;

Alane votou em Vinicius;

Davi votou em MC Bin Laden;

Yasmin Brunet votou em MC Bin Laden;

Wanessa Camargo votou em Lucas Luigi;

Juninho votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou Marcus;

Matteus votou em Juninho;

Ranquelle votou em Deniziane;

Leidy Elin votou em Vinicius;

MC Bin Laden votou em Marcus;

Giovanna votou em Fernanda;

Beatriz votou em Lucas Henrique.

Vinicius foi o mais votados da casa.

Contragolpes

Alane, a indicada do Líder, puxou Giovanna Pitel no contragolpe.

Vinicius, o mais votado da casa, puxou Marcus Vinicius.

Pitel e Marcus, os 'contragolpeados' puxaram para o Lucas Luigi para o Paredão.

