Por que Lindsay Lohan não gostou do novo 'Meninas Malvadas'?

Lindsay Lohan, 37, não gostou da nova versão de "Meninas Malvadas", que já está nos cinemas.

O que aconteceu

A atriz, que estrelou como Cady Heron no filme original de 2004, se sentiu ofendida com uma frase específica do filme. No diálogo, falam sobre "virilha de fogo".

A referência vem de um vídeo de um paparazzi, publicado em 2006, no qual o cantor Brandon Davis fala que a atriz tem uma "virilha de fogo". "Lindsay ficou muito magoada e decepcionada com a referência no filme", disse um representante à People.

O momento acontece quando a cantora Megan Thee Stallion aparece cantando e faz a referência ao famigerado apelido ao falar da personagem Cady. No novo filme, a atriz Angourie Rice é quem interpreta a protagonista.

Mesmo brava, Lindsay Lohan juntou-se à criadora e ex-colega de elenco Tina Fey na estreia no tapete vermelho, em Nova York, para assistir ao filme, na semana passada. Ela faz uma aparição especial no longa.