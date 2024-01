Pocah vai ao ambulatório após after de Anitta e paga mico com Marquezine

A cantora e ex-BBB Pocah frequentou, na madrugada de hoje, o after dos Ensaios da Anitta, sua tour pré-Carnaval - mas, a noite não terminou bem para a funkeira.

Pocah postou uma foto sua, em seus stories do Instagram, no ambulatório após a festa e, depois, postou print de uma conversa com Bruna Marquezine, pagando um 'mico' com a atriz.

"Obrigada pelo carinho". Na rede social, a cantora agradeceu o carinho que as enfermeiras tiveram com ela. Pocah passou mal durante o fim da festa após beber demais.

"Você não foi no after, por quê?". A funkeira publicou uma conversa com a atriz Bruna Marquezine na qual perguntou porque ela não foi no after de Anitta - no entanto, a atriz responde: "Pocah, eu falei com você no after".

"Não era eu, não era eu!", brincou a cantora de volta.

No Ensaios da Anitta com as celebridades. Nas postagens anteriores, Pocah parecia estar aproveitando o show de Anitta no Rio de Janeiro, passando a noite festejando com MC Daniel, Lexa, Pedro Sampaio e, é claro, Bruna Marquezine.