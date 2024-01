BBB 24: Parcial UOL indica dois brothers com maior risco de eliminação

O público do UOL tem votado para defender quem deve permanecer no BBB 24 (Globo) no Paredão da semana, que conta com cinco brothers.

Às 11h35 de hoje (22), Alane era a favorita para permanecer no jogo, enquanto Luigi era o brother mais próximo da eliminação. Confira o resultado da parcial da enquete:

O que diz a enquete

Lucas Luigi e Giovanna Pitel são os menos votados para permanecer no reality show, sendo que o brother tem 16,97% dos votos e a sister tem 17,32%.

A disputa, no entanto, está acirrada. Vinicius apresenta uma diferença de menos de 1% para Giovanna, somando 17,75% dos votos.

Logo atrás do atleta está Marcus Vinicius, também com uma diferença muito pequena. O brother soma 18,85%.

Com folga, Alane é a mais votada para permanecer na casa, segundo a enquete. A sister tem a preferência de 29,1% do público.

BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Enquete encerrada Total de 341592 votos 20,20% Alane 20,02% Vinicius Rodrigues 20,02% Marcus Vinicius 20,00% Lucas Luigi 19,76% Giovanna Pitel Votar de novo Total de 341592 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

