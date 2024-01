Novela 'Fuzuê': Veja resumos dos capítulos de 22/01 a 03/02

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segunda-feira, 22 de janeiro

César fica perturbado com a lembrança de seu acidente. Heitor e Fiel não se conformam com a volta de Pascoal. Luna conta para Cecília e Miguel que conversou com César sobre o acidente. Lampião se anima com a carta de Mercedes. César tira satisfações com Pascoal. Jefinho e Selena são entrevistados por Alícia. Cláudio confronta Heitor. Tonico consegue um trabalho de modelo para Soraya. Caíto fica mexido com Vitor. Preciosa implica com Luna ao vê-la abraçada com Julião. Soraya reclama de Francisco para Gláucia. Mercedes estranha quando Lampião a procura. Rejane e Bebel cuidam de Maria. Rui afirma a César que também é inimigo de Pascoal. Alícia flagra Preciosa e Julião muito próximos.

Terça-feira, 23 de janeiro

Preciosa e Julião tentam se explicar para Alícia. Rui aconselha César sobre Pascoal. Alícia conta para Luna o flagra que deu em Preciosa e Julião. Lampião convence Mercedes a lhe dar aulas de francês. Preciosa e César reclamam que Bernardo queira fazer sua festa de aniversário na Fuzuê. Bebel chama Miguel para ser o assessor jurídico da joalheria, e César se revolta. Merreca incentiva Soraya em seu novo trabalho. Preciosa e César iniciam a parceria na criação da nova coleção de joias. Julião ajuda Luna a organizar o ateliê na Fuzuê. Nero parabeniza Miguel pelo novo escritório. Passam-se alguns dias. Maria recebe o resultado da biópsia. Vieira questiona Pascoal sobre o acesso a sua conta no paraíso fiscal. César descobre que Maria foi roubada.

Quarta-feira, 24 de janeiro

César fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna de Maria. Pascoal desconfia do questionamento de Vieira. Maria decide contar a verdade para Luna. César diz a Julião que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. César procura Pascoal. Rejane convence Maria a encontrar com Luna na Fuzuê. Luna percebe a troca de olhares entre Miguel e Maria. Maria afirma a Nero, Bebel e Miguel que contará para Luna sobre sua doença. Soraya termina com Francisco. Tonico e Jefinho descobrem a mentira de Selena. César decide descobrir se Maria e Luna sabem que foram roubadas. Pascoal elege Vânia como sua pessoa de confiança. César ouve Maria falar com Rejane sobre sua doença.

Quinta-feira, 25 de janeiro

César descobre que Maria está escondendo sua doença de Luna. Pascoal pede Vânia em namoro. César flagra Maria aos prantos em casa e finge preocupação. Francisco discute com Soraya ao vê-la tirar fotos com clientes na Fuzuê. Preciosa reclama ao saber que Miguel é o novo assessor jurídico da Conde de Montebello. César conta para Luna sobre a doença de Maria. Jefinho tira satisfações com Selena. Luna conversa com Maria, e se surpreende ao descobrir que Miguel já sabia sobre a doença de sua mãe. Heitor flagra Preciosa e Julião juntos. Pascoal finge não se interessar quando Vânia comenta que Miguel pegou os contratos assinados por ele na joalheria. Luna confronta Miguel.

Sexta-feira, 26 de janeiro

Miguel não consegue se explicar para Luna. Caíto convence Soraya a ir com ele na boate em que Francisco está. Tainá se insinua para Francisco. Lampião e Jefinho chegam à casa de Mercedes para fazer uma serenata. Francisco flerta com Tainá, e Soraya vê os dois juntos. César pede para Preciosa acolher Luna. Soraya e Merreca passam a noite juntos. Julião se anima ao saber que Luna e Miguel brigaram. Heitor avisa a Preciosa que o casamento deles acabou. Rui e César se unem contra Pascoal. Julião se aproveita da tristeza de Luna para consolá-la. Luna questiona Miguel ao ver que Julião caiu da escada.

Sábado, 27 de janeiro

Miguel afirma a Luna que não empurrou Julião. Preciosa discute com Heitor. César explica para Rui seu plano contra Pascoal. Pascoal manda Vieira procurar o perito que o ajudou com o acidente de César. Miguel e Luna discutem por causa de Julião. Soraya tem uma conversa séria com Merreca. Jefinho tem uma ideia para salvar sua carreira e fala com Tonico. Maria tira satisfações com César. Miguel e Luna pensam um no outro. Miguel vai ao banco com Maria. Pascoal descobre que Cecília esteve na cidade onde ocorreu o acidente de César. Maria descobre que foi roubada, e Miguel suspeita de César.

Segunda-feira, 29 de janeiro

Miguel confirma que Maria sofreu um golpe e vai com ela à delegacia. Bebel repreende César e Nero por brigarem na frente de Bernardo. Preciosa reclama para Heitor da presença de Selena na festa. Cecília sugere que Cata Ouro monte uma exposição. Luna chega com as crianças da ONG à festa de Bernardo. Miguel revela a Luna sobre o golpe. Cláudio critica as atitudes de Francisco com Soraya. Luna e Bebel se incomodam quando Miguel afirma que César deu o golpe em Maria. Cecília garante a Barreto que quem roubou o dinheiro de Maria foi Pascoal. Mercedes pede para Lampião fazer uma serenata para ela. Bernardo vê Preciosa e Heitor discutindo e foge. Todos se desesperam com o sumiço de Bernardo.

Terça-feira, 30 de janeiro

Preciosa se desespera e é contida por Bebel e César. Miguel encontra Bernardo e todos ficam aliviados. Julião acompanha Rejane no primeiro dia de tratamento de Maria. Luna se surpreende com a presença de Julião em sua casa com Maria. Pascoal aborda Cecília na rua. Preciosa descobre que Pascoal roubou o dinheiro de Maria. Julião vê Pascoal e Cecília juntos e conta para César. Jefinho se surpreende quando Selena diz que não quer fechar contrato com Tonico. Lampião faz uma promessa para Mercedes. Miguel afirma para Luna que não confia em Julião. Jefinho convence Selena a aceitar a proposta de Tonico. Miguel e Luna fazem as pazes. Miguel fala que o tesouro de Maria foi roubado, e Merreca se enfurece.

Quarta-feira, 31 de janeiro

Merreca afirma a Miguel que encontrará quem roubou Maria. Cecília revela a Barreto que Pascoal a procurou. Julião se surpreende com a agressividade de César. Preciosa conta para Luna que Miguel e César brigaram. Barreto procura Pascoal. Merreca descobre que Maria está doente. Preciosa recebe uma intimação para a audiência de divórcio. Merreca se emociona ao falar com Maria. Francisco pede para conversar com Soraya. César se despede de Luna. César e Nero trocam ofensas. Heitor avisa a Bebel que se divorciará de Preciosa. Francisco pede para Soraya não terminar com ele. Merreca surpreende César.

Quinta-feira, 01 de fevereiro

Merreca ameaça César. Soraya não aceita reatar com Francisco. Miguel e Luna conversam com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria. Preciosa vê Selena no gabinete de Heitor e faz um escândalo. César tem um plano ao falar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel marca de se encontrar com Nero. Pascoal tenta intimidar Heitor. Preciosa exige que Selena se afaste de Heitor. César presta queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio têm um jantar romântico. Luna se encontra com Miguel no escritório de advocacia. César sofre um falso atentado. César garante a Barreto que foi atacado por Merreca.

Sexta-feira, 02 de fevereiro

Todos estranham a acusação de César contra Merreca. César exige que Luna e Preciosa vão com ele ao hospital. Miguel conta para Bebel por que Merreca ameaçou César. Maria se preocupa com Merreca. Nero finge dormir quando Bebel chega ao quarto. César conversa com Julião sobre seu plano. Selena e Jefinho passam a noite juntos. Merreca chega à delegacia para falar com Barreto. Soraya diz a Maria que Merreca não atentou contra César. Bebel se surpreende ao saber que Nero viajou sem se despedir dela. Preciosa fica intrigada com um comentário que Heitor faz sobre Pascoal. Cecília se surpreende ao ser chamada à delegacia para prestar esclarecimentos. Preciosa vai à casa de Pascoal e o ameaça.

Sábado, 03 de fevereiro

Pascoal convence Preciosa de que não atentou contra César. Cecília é hostil com Barreto. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Barreto vai à joalheria falar com Preciosa e Bebel. Bebel acusa César de ter planejado o seu atentado. Pascoal vai à delegacia. Heitor oferece um trabalho para Jefinho e Selena, sem falar com Tonico. César manda Julião plantar a arma que usou no atentado na Fuzuê. Barreto recebe uma denúncia anônima. Preciosa garante a Rui que atrapalhará o lançamento de Luna. Barreto encontra a arma plantada por Julião na sala de Nero.