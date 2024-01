Nova York por até US$ 20? Veja restaurantes e passeios para curtir a cidade

De acordo com a pesquisa Worldwide Cost of Living Index (Índice Internacional de Custo de Vida), divulgada em 2022, Nova York é uma das cidades mais caras do mundo para se visitar. Mas se seu sonho é conhecer a Big Apple, dá para encher seu roteiro com passeios que cabem no bolso.

"A cidade de Nova York sempre oferece algo para todos, independentemente de seus interesses, duração da viagem ou orçamento. Há mais coisas para ver e fazer aqui do que em praticamente qualquer outra cidade do mundo", diz Fred Dixon, presidente e CEO da New York City Tourism + Conventions.

Nossa conversou com especialistas na cidade e compilou um guia baratinho para quem quer passar os dias caminhando por Manhattan gastando pouco —e que fogem do óbvio.

Para comer

Halal Guys: esse food truck, como o nome já diz, é de comida halal —aquela que é permitida para os praticantes da religião islâmica. Ele fica localizado na Sexta Avenida, na altura da rua 53, próximo ao MOMA (Museu de Arte Moderna) e é um dos mais bombados da cidade.

"Eles abriram alguns restaurantes, mas o food truck é o mais conhecido. Fica aberto durante a noite toda, então as pessoas saem das baladas e passam por lá para fazer um lanchinho. Tem pratos e sanduíches que giram em torno de US$ 12", diz Rogéria Vianna, influencer de viagem e dona do perfil Vem para NY.

Corner Bistro, pub irlandês fica em West Greenwich Village Imagem: Reprodução/Instagram

Corner Bistro: o pub irlandês fica em West Greenwich Village e era um dos preferidos do chef Anthony Bourdain. "O local é frequentado por famosos. Eles só aceitam dinheiro e o hambúrguer custa em torno de US$ 12, mas há opções até por US$ 10. É bom para curtir um dos melhores lanches da cidade com uma cerveja —que tem valores que variam de US$ 5 a US$ 8", diz Vianna.

Spongies Cafe: Cada bolinho custa apenas US$ 1 e é considerado um dos melhores de Nova York Imagem: Reprodução/Instagram

Matto Espresso: alguém falou café e lanchinhos muito barato? Na rede, que tem algumas lojas espalhadas pela cidade, tudo custa US$ 2,50. "É um ótimo lugar para tomar café da manhã ou fazer um lanchinho da tarde", diz Vianna. No site da franquia é possível encontrar todos os seus endereços —são 35 no total.

Spongies Cafe: sponge cake é um bolinho chinês, feito de um pão de ló bem aerado. "O fundador desse café é mexicano e aprendeu a fazer a especiaria quando trabalhou em um restaurante chinês", diz Vianna. Cada bolinho custa apenas US$ 1 e é considerado um dos melhores de Nova York.

Tim Ho Wan: restaurante com destaque no Guia Michelin mais barato do mundo Imagem: Reprodução/Instagram

Tim Ho Wan: esse é o restaurante com destaque no Guia Michelin mais barato do mundo. Ele entra na categoria Bib Gourmand. "Cada porção sai por cerca de US$ 5 ou 6", diz Vianna. Você pode provar diversos sabores pagando pouco.

Para visitar

Museu da Cidade de Nova York: um local com tantas histórias tinha que ter um museu sobre ele, certo? O local conta com programas de férias e uma exposição sobre a cidade. "O museu da cidade de Nova York é muito interessante e pouco visitado pelos turistas. Fica no Upper West Side, tem exibições incríveis e custa apenas US$ 20", diz Fábio Angheben, influencer de viagem e autor do site Dicas de Nova York.

Queens County Farm Museum Imagem: New York City Tourism + Conventions

Queens County Farm Museum: já pensou em visitar uma fazenda em Nova York? Pois é, isso é possível. Fundado em 1697, o Queens County Farm Museum tem edifícios agrícolas, pomar, jardins, lojas e atividades que combinam com a época do ano. Perto do Halloween, por exemplo, tem como participar da colheita de abóboras. A entrada é gratuita.

Museu do Trânsito de Nova York: "Localizado no Brooklyn, a 25 minutos de metrô da Times Square, o museu narra a história do transporte público de Nova York", diz Angheben. O local conta com vagões antigos, exemplares de cartazes e sinalizações e exposições interativas para os visitantes. A entrada para adultos é US$ 10.

Galerias de arte no Chelsea: Dá para amar arte e não gastar nadinha para ver obras incríveis. No Chelsea, um dos bairros de Nova York, há diversas galerias. Você pode visitá-las e encarar o passeio quase como um museu de arte contemporânea —que não pesa no bolso.

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden Imagem: Tagger Yancey IV / NYC & Company

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden: esse local fica na Staten Island, em uma antiga casa de marinheiros aposentados, e não custa nada para ser visitado. O local tem jardins, museus, feirinhas sazonais e até casamentos.

Staten Island Ferry: quer ver a Estátua da Liberdade sem perder tempo e nem gastar dinheiro? Faça um passeio nesse barco. "É o transporte de passageiros que leva gratuitamente, 24 horas, de Manhattan a Staten Island. O grande atrativo é que passa próximo da Estátua da Liberdade para tirar fotos", diz Angheben. Seu destino final é o Empire Outlets, complexo com poucas lojas, mas sempre com bons descontos.